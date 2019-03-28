В Таджикистане планируется открыть цех по переработке ячьего молока в высокогорном Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области.

Как отметили в администрации исполнительного органа власти в ГБАО, оборудование для цеха уже закуплено и доставлено, в скором будущем начнется его установка. Производством молочной продукции будет заниматься предприятие «Шири кухистон».

По данным Минсельхоза, по состоянию на 1 января 2019 года поголовье яков в Горно-Бадахшанской автономной области составило боле 20 тыс. голов, из них 19 тыс. содержится в Мургабском районе. Климат Мургаба наиболее приемлем для содержания данного вида парнокопытных животных.

Сыр из молока яков принадлежит к числу твердых сыров, которые полезны для зубов. Они богаты кальцием и микроэлементами и способствует быстрому восстановлению кислотности во рту после еды и препятствует образованию кариеса. В состав этого сыра входят жирные кислоты, которые помогают эффективно бороться с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже раком.

Таджикские фермеры уже давно сделали упор на разведение яков. Во-первых, эти животные неприхотливы, во-вторых, их шерсть, молоко и мясо пользуются большим спросом.

По данным Минсельхоза, увеличению поголовья яков помогла программа развития яководства, принятая в 2009 году. За это время поголовье яков увеличилось почти в три раза. В том же году для развития этой отрасли животноводство правительством было выделено около 4 млн сомони.

В Таджикистане, согласно статистике, ежегодно производится более 200 тонн сыра, в основном из коровьего молока.

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