Мэр Душанбе Рустам Эмомали постановил провести 30 марта в столичном «Наврузгох» конные скачки. Победителям будет вручен кубок «Пойтахт-2019».
Мэр поручил за счет пожертвований, которые поступили в бюджет города, выделить на их проведение 34,5 тыс. сомони, сообщили «АП» в столичной мэрии.
На скачки приглашены представители всех регионов Таджикистана.
На сегодняшний день свое участие в скачках подтвердили владельцы жеребцов и меринов местных, английских и туркменских пород из столицы, Худжанда, Вахдата, Рогуна, Аштского, Дангаринского, Файзабадского, Фархорского, Ховалигского, Хуросонского районов.
Напомним, в скачках которые состоялись в ноябре 2017 года в Душанбе в честь Дня президента Таджикистана главный приз достался Анушервони Рустаму - сыну мэра Душанбе Рустама Эмомали.
Его жеребец «Рахш» первым пришел к финишу. Тогда победителю вручили ключи от автомашины «Мерседес» и 3 тысячи сомони.
Об участии жеребца внука президента Таджикистана в предстоящих скачках пока не ничего неизвестно, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.
«На сегодняшнее утро заявка для участия в скачках жеребца Анушервони Рустама не поступала», - отметил источник.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Ифтитоҳи коргоҳи истеҳсоли панир аз шири қутос дар Мурғоб
“Навои Наврӯз” дар шаҳри Париж танинандоз гардид
Дидору гуфтушуниди вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон бо Дабири кулли СММ
Рустами Эмомалӣ баҳри беҳбуди фаъолияти Боғи ҳайвонот дастур дод
Ҳушдори КҲФ аз обхезиҳову омадани сел ва лағзиши ярч
Даромадҳо аз андоз ва дигар сарчашмаҳоро ба буҷети Тоҷикистон 10% зиёд мекунанд
Боздошти сарбоз баъди 9 моҳи гурехтан аз хизмат
Ҳалокати майори русиягӣ ва зодаи Тоҷикистон дар Сурия
Ҳабси кормандони Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба гумони порагирӣ
Хадамоти зиддиинҳисорӣ: Мо ба қайди фармоиш дар Вазорати адлия уҳдадор нестем
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста