В Средиземном море мигранты, направлявшиеся в Европу, захватили спасший их танкер, после того как поняли, что его экипаж собирается вернуть их в Ливию, сообщает Медуза.
Танкер Elhiblu-1 подобрал 108 человек, которые пытались попасть в Европу. Узнав, что корабль собирается вернуть их в Ливию, мигранты перехватили управление судном и направились в сторону Мальты. О состоянии членов экипажа не сообщается, связь с ними пока не установлена.
Власти Мальты уже заявили, что не позволят ему пристать к берегу. «Это не терпящие бедствие мигранты, а настоящие пираты, и они увидят Италию только в бинокль», — заявил, в свою очередь, премьер-министр Италии Маттео Сальвини.
Ежегодно морем из Ливии в Италию и на Мальту пытаются попасть несколько сотен тысяч человек.
Как отмечает The Guardian, мигранты опасаются высаживаться в Ливии, поскольку там их ждут насилие, рабство и пытки. В ноябре 2018 года более 80 человек, спасенных у ливийского побережья, вернули в страну. Они отказывались покидать корабль, пока им не пригрозили оружием.
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