По данным Агентства по гидрометеорологии на территории Таджикистана, до конца недели в стране сохранятся неблагоприятные погодные условия: будет идти дождь, а в горных и предгорных местностях дожди будут ливневыми.

«Сильная интенсивность осадков в горных или холмистых местностях может спровоцировать размывание почвы, ее движение, повышение уровня воды в реках, что может привести к обвалу и размывам береговой линии рек и озер. В результате осадков сохраняется опасность схода лавин, селей и камнепадов», - сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, кроме того, осадки могут вызвать резкие подъёмы уровня воды в верховьях горных рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления низин, сельхозугодий, смыв участков дорог, а также есть угроза безопасности на низководных мостах.

«К сожалению, из-за несоблюдения правил безопасности и халатности родителей в одном из районов страны, в результате прошедших вчера осадков, приведших к обвалу и размыву береговой линии канала, который проходит вблизи села, утонула двухлетняя девочка», - отметила Юсуфи.

В связи с этим, подчеркнула она, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве просит население быть осторожными, не оставлять детей без присмотра, а, находясь в горах и вблизи водоёмов, не забывать о соблюдении правил безопасности.

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