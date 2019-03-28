По поручению мэра Душанбе Рустама Эмомали рабочая группа столичной администрации проверила санитарно-экологическое состояние столичного зоопарка. Данная проверка была осуществлена на основании обращений горожан, сообщили «АП» в администрации столицы.

По данным источника, рабочая группа выявила ряд упущений и недостатков в деле содержания животных и ухода за ними. Также были выявлены проблемы, связанные с санитарией, отметили в мэрии.

Мэр дал указания устранить имеющиеся недостатки и упущения, в том числе и по озеленению территории зоопарка, который начал функционировать в Душанбе в 1961 году.

Кроме того, рабочая группа рекомендовала руководству зоопарка наладить посещение зоопарка посредством пластиковых карточек.

На сегодняшний день в Душанбинском зоопарке содержатся 985 питомцев 135 видов животных. В зоопарке работают 50 человек, но лишь 32 из них являются специалистами.

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О новом зоопарке ничего не слышно

В начале прошлого года мэрия заявила о планах переноса столичного зоопарка. Местом дислокации была названа территория неподалеку от столичного рынка «Корвон». Тогда заявлялось, что «для питомцев будут созданы лучшие условия, отвечающие мировым стандартам - животные смогут жить в своей естественной среде обитания, клетки и вольеры будут просторные, будет обеспечена специализированная медицинская помощь обитателям зоопарка».

Однако прошло уже более года, а в этом вопросе нет никаких подвижек.

В конце лета 2018 года в столичной администрации нам сообщили, что мэрия пока не нашла инвесторов для строительства нового зоопарка.

Ведь возведение нового зоологического парка - дело затратное. А уж содержание зоопарка и вовсе не каждой стране по силам: во многих из них от него отказались. Такое предложение не раз звучало в соцсетях и от душанбинцев, для которых столичный зоопарк в последние годы является поводом для расстройства.

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За 60 лет ничего не изменилось

Построенный в 60-е годы прошлого века по стандартам советских времен, Душанбинский зоопарк когда-то занимал одно из ведущих мест по видам животных и их размножению.

И хотя возраст Душанбинского зоопарка уже почтенный (почти 60 лет), за этот период там практически ничего не изменилось: если в те советские времена маленькие и темные клетки для хищников выглядели обычно, то в нынешнее время общественность возмущается. Еще бы, на дворе – XXI век, и таких зоопарков почти нигде в мире не строят, потому что он не отвечает международным стандартам. А современные стандарты – это как минимум, согласно Этическому кодексу Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA), «вольеры, представляющие участки естественного или искусственного ландшафта, огороженные рвами или оградой».

Известный в Центральной Азии эколог, кандидат биологических наук Алихон Латифи, который сам когда-то работал в Душанбинском зоопарке, считает, что, прежде чем, разработать план строительства зоопарка, необходимо подготовить концепцию самого зоопарка, как он будет развиваться и чем заниматься.

- Если это будет все тот же зверинец с клетками, то строить такой зоопарк бессмысленно, таких зоопарков не строят, - отметил эксперт. - В современных зоопарках должны быть большие вольеры, когда решетка почти не видна и минимальна и посетители отгораживаются от животных лишь с помощью рвов, откуда они могут прекрасно наблюдать за естественной средой обитания братьев наших меньших. Для разработки проекта необходим хороший ландшафтный дизайнер.

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Как выжить зоопарку

Несмотря на противников, многие читатели все-таки считают, что зоопарк нам необходим, так как для детей у нас в городе почти нет никаких развлекательных учреждений.

А для того, чтобы его содержать, тот же эксперт Алихон Латифи предлагает несколько способов получения дополнительных доходов для зоопарка, например организацию лекториев для школьников и студентов.

- Согласно заключенным с учебными заведениями договорам, можно было бы здесь проводить занятия по зоологии и биологии, а средства, полученные за эти услуги, можно было бы потратить на содержание зоопарка, помогая облегчить расходы госбюджета. Также можно было бы установить ларьки, где посетители могли бы приобрести корм для животных и кормить их. Это тоже стало бы поддержкой зоопарку, - делится своим видением эксперт.

Также он предлагает разместить аттракционы и карусели не в самом зоопарке, а рядом с его территорией или в каком-нибудь его углу, чтобы не мешать самим животным и одновременно чтобы посетители могли пользоваться несколькими видами услуг и отдохнуть.

От себя добавим, здесь можно было бы организовать весь спектр развлечений, в том числе современный кинотеатр и дельфинарий. Вполне возможно проводить пикники на лужайках, где свободно прохаживают павлины, бегают гуси и зайчики, а по веткам деревьев прыгают белки.

Для этого необходимо собрать хорошую команду, которая бы во главе с умелым менеджером смогла все это разработать и осуществить. Можно было бы использовать опыт зоопарка в Джерси (США), который смог создать попечительский совет и фонд с привлечением самых известных и состоятельных людей.

Очень хотелось бы, чтобы таджикский зоопарк стал местом, куда можно сходить самим и сводить туда детей, развивая их представление о животном мире, прививая им доброту и любовь к братьям нашим меньшим.

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