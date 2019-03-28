Военный суд Душанбинского гарнизона приговорил солдата за дезертирство к 7 месяцам лишения свободы.

Призванный 4 апреля 2018 года в ряды Вооруженных сил Таджикистана житель столицы Саидмухсинджон Саидов совершил побег из армии через день после призыва.

После дезертирства он гулял на свободе ровно восемь месяцев и 29 дней. Все это время его разыскивала милиция.

Дезертира задержал в Душанбе 3 января текущего года, об этом «АП» сообщил источник в военном суде душанбинского гарнизона.

Саидов приговором вышеназванного суда был признан виновным по статье 375 (дезертирство) УК Таджикистана и осужден сроком на семь месяцев лишения свободы.

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