27 марта в мире отмечается День театра. К этой дате мы нашли несколько интересных фактов об этом величайшем виде из искусств в нашей стране.
Первый театр в Таджикистане был основан 7 ноября 1929 года. В 1933 году театру присвоено имя таджикского писателя, поэта и драматурга Абулкасыма Лахути, который впервые в истории перевел драмы Шекспира на таджикский язык и адаптировал их специально для театральных постановок.
В Русском драмтеатре им. Маяковского начал свою творческую карьеру в 1937 году Народный артист СССР Георгий Менглет. В годы Великой Отечественной войны он создал постоянно действующий таджикский фронтовой театр, по сути единственный среди республик Средней Азии, который гастролировал по всем фронтам со спектаклем «Салом, друзья!» и выступлениями таджикских танцовщиц.
Выдающийся советский драматург и писатель Евгений Шварц написал свою пьесу-сказку «Дракон» в 1943 году в Сталинабаде и впервые она была поставлена на сцене Зеленого театра.
Народная артистка СССР Тухфа Фазилова вначале была оперной певицей в театре оперы и балета, но однажды, сыграв роль в драмтеатре им. Лахути, была признана лучшей из актрис и осталась там навсегда.
Народный артист СССР Асли Бурханов впервые в истории таджикского театра сыграл роль Ленина, причем, в трех спектаклях о вожде пролетариата. По словам очевидцев, «Ленин», говорящий на таджикском, так «вжился в роль», что картавил, ходил в жилетке, много жестикулировал, и иногда, не смывая грим и не выходя из образа, гулял по городу.
В Зеленом театре, который расположен в центре столицы, в разное время выступали такие известные артисты, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Эдуард Хиль, Радмила Караклаич, Яак Йоала, известные музыкальные коллективы: «Песняры», «Ялла», «Веселые ребята» и другие.
В 1988 году Народный артист СССР Хошим Гадоев поставил на сцене Академического театра драмы имени А. Лахути трагедию Софокла "Эдип". Спектакль имел грандиозный успех и после его показа в Москве, режиссёр-постановщик получил звание лауреата Государственной премии СССР.
Народный артист Таджикистана, руководитель театра «Ахорун» Фаррух Касымов первым в Центральной Азии был удостоен Международной премии Принца Клауса (2004 год, Нидерланды) за вклад в развитие театрального искусства. Его спектакль «Возвращение Иосифа Прекрасного» произвел настоящий фурор в 90-е годы прошлого века.
В настоящее время в республике функционируют 18 театров, 6 из которых находятся в Душанбе.
В Таджикистане строят самый большой в Центральной Азии Национальный театр, который будет состоять из 5 этажей и 3 залов, самый крупный из которых будет вмещать до 2500 человек.
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