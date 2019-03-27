Находившийся в командировке в Сирии с лета 2018 года российский майор Сухроб Каримов несколько недель считался пропавшим без вести.

Министерство обороны России 25 марта подтвердило информацию о гибели троих российских военнослужащих в Сирии. Один из погибших – 35-летний майор Сухроб Каримов - был уроженцем Таджикистана. УАЗ с тремя российскими военнослужащими попал в засаду в провинции Дейр-эз-Зор в конце прошлого месяца, с того времени военные числились без вести пропавшими.

25 марта Минобороны признало гибель трех военнослужащих, заявило, что их тела доставлены в Россию, и отчиталось об уничтожении 30 боевиков, причастных к нападению на российский военный конвой.

Русская служба Би-би-си рассказала, как погибли российские военные, и в том числе Сухроб Каримов, который отправился в командировку в Сирию летом 2018 года.

35-летний Каримов служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, постоянное место дислокации которой - село Екатеринославка Амурской области. Штатная должность - командир батальона.

В столь долгую командировку майора отправили, поскольку он хорошо знал арабский язык и мог работать на месте переводчиком.

"Мы с 2001 года учились в Военном университете министерства обороны на военно-юридическом факультете, - рассказал Би-би-си один из сокурсников Сухроба Каримова. - Он был хорошим парнем, любил футбол, вредных привычек не имел. Один из немногих, кто продолжил после выпуска служить в армии".

Сухроб Каримов учился на военного юриста

"Я не герой"

Свою военную карьеру Каримов начинал в Душанбе, он служил в 201-й РВБ.

В 2010 году газета министерства обороны "Красная звезда" опубликовала заметку про старшего инспектора ВАИ (военная автомобильная инспекция) 33-й военной комендатуры Душанбинского гарнизона старшего лейтенанта Каримова.

Тогда он случайно оказался рядом с загоревшимся жилым домом и вынес из пожара восьмилетнего ребенка.

"Я не совершил ничего героического. Так поступил бы каждый офицер", - рассказал о своем поступке Каримов корреспонденту "Красной звезды".

В июне 2018 года командующий Амурской общевойсковой армии генерал-майор Сергей Чеботарев в интервью той же "Красной звезде" рассказывал об уровне подготовки вверенных ему войск: "Среди батальонного звена лидируют мотострелковый батальон дислоцированной в Приамурье гвардейской мотострелковой бригады (командир батальона майор Сухроб Каримов)".

Потомственный военный

Последний раз Каримов звонил родственникам 22 февраля, после этого близкие от него новостей не получали. Через несколько дней родителям Каримова позвонили из министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве родственникам Каримова рассказали, что он вместе с несколькими офицерами перемещался на УАЗике, который попал в засаду боевиков. "Это случилось в провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль Маядин, - пересказывает сообщение военных собеседник Би-би-си. - Вместе с ним в машине были два полковника".

Родителей Каримова, которые живут на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское, пригласили для сдачи ДНК в военный госпиталь имени Бурденко: "Военный прокурор сказал, что из Сирии привезли останки нескольких погибших и надо сделать анализы. Но буквально три дня назад им перезвонили и сказали, что ДНК не совпало. Так что скоро месяц будет, как он пропал без вести".

Родственник Каримова рассказывает, что к родителям домой приходил психолог от минобороны, но отец погибшего офицера прогнал его. "Вся семья военная, - говорит родственник Каримовых. - Его отец служил, а умерший несколько лет назад дядя Сухроба получил звание Героя России за то, что еще в начале 2000-х годов служил там же в Сирии военным советником по линии генерального штаба. И Сухроб был прирожденным военным: вечно рвался на передовую, я его знаю".

Первые сообщения о трагедии

Русской службе Би-би-си неизвестны имена офицеров, которые находились в одной машине с Сухробом Каримовым, когда он попал в засаду. Би-би-си направила запрос в министерство обороны с просьбой прокомментировать инцидент, случившийся в провинции Дейр-эз-Зор 22 февраля.

Город Эль-Маядин, неподалеку от которого российские офицеры попали в засаду, был освобожден сирийскими правительственными войсками от боевиков запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство" в октябре 2017 года.

Оборонное ведомство последний раз официально признавало потери России в Сирии в начале осени 2018 года, когда 17 сентября сирийские ПВО по ошибке сбили российский Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

Всего с начала операции в Сирии в сентябре 2015 года министерство обороны России признало гибель там 108 военнослужащих. 41 военный погиб в первые два года операции, пока в декабре 2017 года Владимир Путин не объявил о выводе "значительной части" воинского контингента, объяснив это решение разгромом "наиболее боеспособной группировки международных террористов". За прошедший с этого момента год министерство обороны признало гибель еще 67 человек.

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