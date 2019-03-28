АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 МАРТА 2019 ГОДА
- В Душанбе под председательством Эмомали Рахмона состоится очередное заседание правительства.
- В Душанбе в «Кохи Борбад» состоится Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 МАРТА
1936 – В Таджикистане открыт научно-исследовательский институт местных стройматериалов.
2013 - В Таджикистане образован государственный институт изобразительного искусства и
дизайна.
2018 - Президент отметил Навруз в Пенджикенте, где открыл ЛЭП 220 кВ «Айни-Рудаки» и реконструированную подстанцию «Рудаки», а также открыл памятник Лоику Шерали.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 МАРТА
1942 - Родилась ученый-языковед, Заслуженный работник Таджикистана профессор Мавлудахон Абдуллаева (ректор Таджикского государственного института языков 1991 – 2004 гг).
1946 - Родилась певица Махбуба Бохирова.
1954 - Родился журналист Сунатуллои Абдулло.
1956 - Родился журналист, лауреат премии Лохути Шавкат Мухаммадиев.
1962 - Родился ученый Хайрулло Сафаров.
1963 - Родился доктор медицинских наук Рахматулло Рахмонов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 2000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 8-13 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 17-22 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 4-9 мороза, в Булункуле 14-16 мороза, днем 2-7 тепла, в Булункуле 2-4 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 2000м снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла.
По Душанбе – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 19-21 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 17-19 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 24-26 тепла.
По городу Хорог – Облачно, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 11-13 тепла.
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