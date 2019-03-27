Если вы хотите примерить на себя роль кинозвезды, рассказываем вам, как это получилось у других наших соотечественников. Можете последовать их примеру, и быть может, именно ваша звезда совсем скоро загорится на кино небосклоне.

Макс Косимов

Макс сыграл второстепенную роль в фильме «Аруси замонави» (1 и 2 часть), центральную роль в драме «Рие», и совсем скоро состоится премьера фильма «Жених напрокат», где он снова - главный герой.

Макс Косимов фото из личного архива актера

Макс считает, что, если у тебя есть талант, то начинать актерскую деятельность можно не имея специального образования. Главное, работать над собой:

- Мой путь в актерскую деятельность – череда случайностей. С 2006 по 2011 годы я был главным управляющим в команде КВН «Евро таджики», а после в «Дарвеше». На сцене меня заприметили, предложили попробовать себя в роли ведущего на радио «Ватан». Попробовал – мне понравилось. Через какое-то время мои знакомые сообщили, что идет кастинг на фильм «Аруси замонави». Я решил не упускать этой возможности, потому что профессия актера всегда казалась мне привлекательной.

Помню, еще в третьем классе учительница спросила, кем я хочу стать, и я безапелляционно сообщил – актером.

Так вот, кастинг Макс прошел, сценарий понравился. Играть ему пришлось практически себя, поэтому было совсем не сложно. Тем более, прошлое КВНщика и школа радиоведущего пригодились. Фильм произвел настоящий фурор, поэтому режиссёры приняли решение снимать вторую часть.

Во время съемок «Аруси замонави» начинающий актер понял, что ему интересна режиссура, поэтому он и снимался дальше, и выступал в роли ассистента режиссёра, помогал писать сценарий.

- Я считаю, что в жизни нужно делать все, что нравится и любить то, что делаешь. Поэтому даже если у вас нет театрального образования, но есть огромное желание сниматься в кино, нужно пробовать. Я окончил факультет романо-германских языков Таджикского государственного института языков, но нашел себя в совершенно другой сфере деятельности.

И если вы, как и я, грезите кино, наведывайтесь почаще на киностудию «Таджикфильм» или ТВ «Синамо», где постоянно проводятся кастинги. Также можете подписываться на мой Инстаграм @max_kosimov, совсем скоро мы будем анонсировать кастинг для нового фильма. Мы ищем новые лица, поэтому самое время попробовать себя.

Фатима Мирзохонова

Модель Фатима Мирзохонова тоже решила попробовать себя в актерской роли, сыграв второстепенную роль в комедии «Хушдоманхо». Правда, в отличие от Макса, поняла, что больше этого делать не станет:

- Все же мне кажется, что если ты чем-то занимаешься, нужно делать это профессионально. Меня часто приглашают сниматься в кино и клипах, потому что внешность подходит, но я практически всегда отказываю. Согласилась лишь раз, и, несмотря на то, что со мной занимались режиссеры, мы репетировали все сцены по многу раз, я понимаю, что не смогла передать все эмоции, которые должна была передать.

Быть может, кто-то без театрального образования и может сыграть так, как надо, но для этого нужен просто невероятный природный талант. Если его нет, то зачем мучать себя и телезрителей?

Фатима Мирзохонова фото из личного архива модели

В кино Фатима тоже попала по рекомендации знакомых. Её пригласили на кастинг и сразу же утвердили на роль.

Мухайё Рустамзаде

В 2015 году состоялась премьера драмы «Як чахон аз ману ту» режиссёра Мухаббат Саттори, в котором главную роль сыграла модель Мухайе Рустамзаде.

Мухайё Рустамзаде фото из личного архива модели

- Я - актриса по жизни. С детства в своих корыстных целях использовала актерские навыки, что мне сильно помогало. В подростковом возрасте, как и многие девочки моего возраста, постоянно смотрела индийские фильмы, после просмотра которых представляла себя на месте главных героинь и повторяла все за ними. Особенно с большим удовольствием мне нравилось «страдать», как они.

Со временем всё это забылось, я попала совсем в другую сферу, где работаю по сегодняшний день, но в свободное от работы время работала моделью у Мавлюды Хамраевой, снималась в клипах, профессиональных фотосессиях. Стала девушкой с обложки в глянцевом журнале Vipzone. Город маленький, меня стали узнавать и как-то раз, мне написал режиссёр Далер Рахматов, который предложил мне сняться в фильме.

Мухайё рассказывает, что у нее было двоякое чувство. "Вроде бы хотелось, но в то же время я не была уверена в этом. В тот момент я переживала сложный период жизни и когда я прочла сценарий, согласилась, поскольку в жизни моей героини тоже был сложный период. Съёмки продолжались два месяца в Согде и Бадахшане. Я окончила русскую школу, а фильм снимали в живом звуке на таджикском языке, поэтому мне было сложно запоминать и произносить слова правильно".

кадры из фильма «Як чахон аз ману ту»

По мнению Мухайё, начинать актерскую деятельность можно без специального образования, но, если ты хочешь посвятить себя этому делу, то профессиональные навыки будут необходимы.

В 2018 году Мухайе также сыграла эпизодичную роль в фильме «Домоди замонави». В будущем она готова рассмотреть интересные предложения, но только в свободное от основной работы время.

Асад Голубев

С режиссером и продюсером фильма "Воздушный Сафар" Далером Рахматовым Асад Голубев познакомился на кинофестивале "Дидор" еще в студенческие годы. Спустя много лет они встретились по работе, и Рахматов предложил сняться ему в главной роли нового фильма, потому что «типаж подходил».

- Я согласился, потому что давно хотел попробовать себя в киноиндустрии и просто понять, смогу ли, дано ли мне это. Да и потом, меня всегда волновал вопрос, что я оставлю после себя, а кино - это прекрасная возможность сделать это. Через несколько месяцев раздался звонок, и меня пригласили на кастинг. Как потом оказалось, в кастинге принимал участие один человек. По образованию я журналист и, конечно же, актерского образования у меня нет, но было большое желание включиться в этот процесс синематографа.

Главную роль в фильме «Воздушный Сафар» сыграл Асад Голубев. В сентябре 2015 года «Воздушный Сафар» был показан в Сочи на фестивале «Киношок», одном из самых престижных кинофестивалей России.

Процесс съемок дался Асаду легко. Сложно было разве что научиться специально, спотыкаться и падать в одной из сцен фильма. Для себя он выработал несколько лайфхаков, которыми с радостью поделился:

- Во-первых, нужно полюбить съемочную площадку, людей вокруг, почувствовать важность работы каждого на площадке - от художника/постановщика до человека, который заботится о тех, кто на площадке. Когда вы ощутите, сколько труда вкладывает каждый из этих людей в процесс, вы поймёте, что не можете их подвести, будете ответственное подходить к своему делу.

Иногда в кадре не получается дать ту эмоцию, которая нужна по сценарию или наоборот, ты переигрываешь и это выглядит неестественно. Поэтому, мой вам совет - не играйте! Просто позвольте себе быть собой, ведь актеров выбирают именно по характеру, а значит, в вас уже есть то, что нужно.

Асад Голубев считает, что если человек жаждет сниматься в кино, то не надо ртерять время на ожидания, а надо сходить на пару кастингов и проверить свои силы. Если есть зачатки, то стоит работать дальше:

- Воодушевляйтесь, но только, ради Бога, не «ловите» звёздочку после первого удачного опыта. Я часто встречаю таких молодых ребят и, честно говоря, ощущение не из приятных. Ну, а если зачатков нет, то лучше наслаждайтесь магией кино, сидя в кресле кинотеатра и реализовывайтесь в других направлениях. Ведь жизнь так коротка, и очень важно оставить после себя что-то нужное, не только для себя.

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