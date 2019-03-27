Сегодня по всему миру отмечается День театра, который празднуется ежегодно с 1962 года по инициативе Международного института театра. Это профессиональный праздник сотен тысяч людей, которые посвятили свою жизнь служению этому прекрасному искусству.
Во многих странах мира День театра принято торжественно отмечать: к этому дню приурочивают премьеры спектаклей, проходят концерты, творческие встречи с любимыми артистами и другие мероприятия.
В Таджикистане, правда, в этом году театральный праздник особо не отмечают, но мы все же подготовили для вас афишу мероприятий, куда вы сможете сходить в течение нескольких дней, если захотите отметить День театра самостоятельно.
27 марта
В 17.00 в Таджикском государственном театре оперы и балета им. С Айни состоится опера «Шайхурраис Абуали ибни Сино».
29 марта
В 14.00 в здании Таджикского государственного театра им. А. Лохути (3 этаж) состоится спектакль Русского драматического театра им. Маяковского «Бунт невесток».
В 15.00 в Государственном молодежном театра им. М. Вохидова состоится представление «Аруси Ҷангара».
30 марта
В 14.00 в здании Таджикского государственного театра им. А. Лохути (3 этаж) состоится спектакль Русского драматического театра им. Маяковского «Тартюф» по пьесе Ж.Б. Мольера.
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