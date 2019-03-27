Более 1 000 жителей города Бохтар и соседних районов стали участниками акции «Навруз начинается с тебя», которую организовывала компания «МегаФон Таджикистан». Праздничная площадка расположилась возле арт-объекта «I love Bokhtar».
На площадке оператора можно было отдохнуть и развлечься всей семьей: гостям предлагали спортивные игры, здесь же работал художник, изображавший с помощью аквагрима цветы или бабочек на руках и лицах желающих. Горожане делали снимки на память о празднике в специальной фотозоне и тестировали высокоскоростной мобильный интернет.
«В последнее время много работы, почти не вижусь со своим пятилетним сыном. Поэтому в Навруз хотелось посвятить ему все выходные. А «МегаФон Таджикистан» помог сделать это очень интересно. Мы обошли всю площадку, поиграли, сфотографировались! Спасибо за праздник – не зря пошли гулять в центр города!» – делится эмоциями житель Бохтара Дилшод УМАРОВ.
Не остались участники праздничной акции и без сладкого: сотрудники «МегаФона» раздавали главный символ Навруза – сладкий суманак. А победители игр стали обладателями памятных призов от компании.
«Когда мы подарили городу арт-объект «I love Bokhtar», мечтали, что он станет новой достопримечательностью. Но, как говорится, мечты сбываются, когда желание становится действием. Мы уже организовывали возле арт-объекта различные акции, и в Навруз горожане приходили к нему «по привычке». Уверен, мы еще не раз порадуем земляков яркими и интересными мероприятиями у самой молодой достопримечательности Бохтара!» – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.
Барқи Тоҷикистонро ба Чин низ интиқол медиҳанд
Тоқии тоҷикӣ: миллӣ ё маҳаллӣ?
Маҳбусони зиндони №4 изҳороти аз номашон нашршударо рад карданд
Боздошти Кабир Кабиров, писари молики бозори “Султони Кабир”
Tcell сабки нави инноватсионии худро муаррифӣ намуд
Ғайриқонунӣ, вале муфид: истифодаи симкортҳои қирғизӣ дар Тоҷикистон
Наҷотдиҳандагон наврасонро аз нишебии кӯҳ поин оварданд
Қатъи иниқоли барқ дар Душанбе боз барқарор шуд
Шумори қурбониён аз обхезии шадид дар Эрон ба 19 нафар расид
Имкони ба Чемпионати Осиё-2020 роҳхат гирифтани мунтахаби футболи олимпии Тоҷикистон
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста