Более 1 000 жителей города Бохтар и соседних районов стали участниками акции «Навруз начинается с тебя», которую организовывала компания «МегаФон Таджикистан». Праздничная площадка расположилась возле арт-объекта «I love Bokhtar».

На площадке оператора можно было отдохнуть и развлечься всей семьей: гостям предлагали спортивные игры, здесь же работал художник, изображавший с помощью аквагрима цветы или бабочек на руках и лицах желающих. Горожане делали снимки на память о празднике в специальной фотозоне и тестировали высокоскоростной мобильный интернет.

«В последнее время много работы, почти не вижусь со своим пятилетним сыном. Поэтому в Навруз хотелось посвятить ему все выходные. А «МегаФон Таджикистан» помог сделать это очень интересно. Мы обошли всю площадку, поиграли, сфотографировались! Спасибо за праздник – не зря пошли гулять в центр города!» – делится эмоциями житель Бохтара Дилшод УМАРОВ.

Не остались участники праздничной акции и без сладкого: сотрудники «МегаФона» раздавали главный символ Навруза – сладкий суманак. А победители игр стали обладателями памятных призов от компании.

«Когда мы подарили городу арт-объект «I love Bokhtar», мечтали, что он станет новой достопримечательностью. Но, как говорится, мечты сбываются, когда желание становится действием. Мы уже организовывали возле арт-объекта различные акции, и в Навруз горожане приходили к нему «по привычке». Уверен, мы еще не раз порадуем земляков яркими и интересными мероприятиями у самой молодой достопримечательности Бохтара!» – комментирует директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.