Заключенные колонии №4 опровергают свою причастность к заявлению об издевательствах со стороны руководства колонии, сказал «АП» начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции Таджикистана Мансурджон Умаров.

«После появления в соцсетях обращения группы осужденных, которые отбывают наказание в колонии №4 города Душанбе, я лично встретился с каждым из них. И они отрицают, что в отношении них руководство колонии допускало издевательства», - сказал Умаров.

Генерал-лейтенант также отметил, что по его указанию руководство ГУИУН Минюста посетило семьи отбывающих наказания в колонии лиц.

«Их жены также отмечают, что никогда за свидания со своими мужьями не платили деньги руководителям колонии, все показания и заключенных и их семей задокументированы и под ними поставлены их подписи», - отметил Умаров.

По его словам, ни один факт получения денег со стороны администрации колонии от осужденных не подтвердился.

«Кроме того, во время личной беседы со мной все те, чьи имена приводятся в тексте обращения, заявили, что впервые узнали о существовании такого обращения», - заявил Мансурджон Умаров.

Обращение, в котором заключенные колонии №4 пожаловались начальнику ГУИУН на издевательства и пытки со стороны руководства и сотрудников этого исправительного учреждения, появилось в соцсетях, его опубликовала Фергана.

«Мы просим вас избавить нас от беззакония со стороны главы учреждения Джамолиддина Хушвактзода, его заместителя Каромата Мирзоназарова, начальника режима Рустама Нуруллоева и оперативных сотрудников Бободжона Шарипова, старшего лейтенанта Абубакра, капитана Бехруза, капитана Мехроба. Названные сотрудники ежедневно по поводу и без издеваются над заключенными, унижают и избивают, отправляют в ШИЗО (штрафной изолятор) и карцер. Например, в ноябре прошлого года за посещение библиотеки в ШИЗО отправили Абубакра Мирова. А Акмала Шукурова посадили в карцер на 15 суток, придравшись без всяких оснований к «несоблюдению санитарных норм», – указывалось в обращении.

Они также сообщают о вымогательствах со стороны сотрудников колонии.

"Есть еще одна пытка - заключенных укладывают на бетон и вымогают за прекращение пытки холодом 1500-2000 сомони ($159-212). Тех, у кого нет денег, оставляют спать на голом бетоне. За одно длительное свидание с семьей за одни сутки охрана требует 100 сомони ($10,6). По закону свидания должны предоставлять каждые три месяца свободно, без всякого вымогательства. Но, если мы заплатим недостаточно, нам могут разрешить двое суток свидания, ссылаясь на то, что заключенных много, а мест для свиданий нет, потому что вместо 700-800 человек здесь содержат 2500", - говорят заключенные.

Они отмечают, что с них, якобы, взимают по 300-350 сомони каждый месяц за свет, за подогрев пищи.

"Нам позволяют 5 минут в месяц разговора по телефону с родными. Для этого с воли за каждого заключенного на телефон надзирателей или на кредитную карту их жен надо перевести 150-200 сомони. За каждый присест, за каждый шаг им надо платить. Это при том, что заключенным запрещено иметь деньги при себе. И если найдут деньги, тащат в ШИЗО, деньги отнимают и опять требуют денег за освобождение (из ШИЗО)», – отмечают заключенные.

Кроме того, они поясняют, что унижениям подвергаются в первую очередь отбывающие наказание сторонники запрещенной в 2015 году Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Таких «партийных» там 800 человек.

Осужденные отмечают, что особенно в издевательствах отличаются заместитель начальника колонии Каромат Мирзоназаров и старший лейтенант Абубакр.

Осужденные просят главу ГУИУН принять незамедлительные меры по наведению порядка в исправительном учреждении.

«Уважаемый генерал Мансурджон Умаров! Мы просим вас приехать и один раз увидеть условия, в которых мы находимся, своими глазами. Проведите проверку. Мы, большинство заключенных, невиновны, оклеветаны, оболганы и страдаем за не совершенное нами (преступления)», – говорится в конце обращения.

Заключенные опасаются, что издевательства руководства и сотрудников колонии могут спровоцировать такой же бунт, который произошел в ноябре прошлого года в колонии строгого режима в Худжанде.

Бунт в Худжанде

Бунт в колонии №3/3 в Худжанде, где отбывают наказание в том числе осужденные за терроризм и экстремизм, произошел в ночь на 8 ноября 2018 года и был подавлен в течение нескольких часов.

Во время беспорядков, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. При бунте были также убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Через некоторое время после произошедшего были арестованы несколько сотрудников колонии, включая ее начальника Файзуллоджона Сафарова. Против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия») УК Таджикистана.

Затем с поста начальника ГУИУН был снят Иззатулло Шарифзода и уволены семь прокуроров по надзору Согдийской областной прокуратуры. На его место 23 ноября был назначен Мансурджон Умаров, который до нового назначения был первым заместителем главы Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

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