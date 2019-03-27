Накануне Навруза таджикская алюминиевая компания «ТАЛКО» продемонстрировала общественности первые грузовые автомашины, собранные в нашей стране - 10 сверкающих свежей краской и лаком самосвалов. Эта техника будет использоваться в различных отраслях отечественной промышленности и в строительном секторе. О том, почему собранные в Таджикистане автомашины могут быть лучше импортных, нам рассказал руководитель Департамента информации «ТАЛКО» Игорь САТТАРОВ.

Адаптированные под местные условия

«Завод спецтехники ТАЛКО-КРАНТАС» является первым предприятием в нашей стране, которое будет заниматься производством грузовых автомашин и спецтехники. Для этих целей в июле прошлого года «Талко» создала СП с ведущей узбекской компанией «Крантас». Нашу страну в совместном предприятии представляет дочернее унитарное предприятие «Алюминсохтмон» ГУП «Талко», а Узбекистан — ООО «КРАНТАС ГРУПП» (krantas.uz), ведущий профильный производитель наших соседей, ежегодно выпускающий более 30 видов спецтехники, экспортируемой во многие страны СНГ.

По итогам нескольких месяцев совместного труда таджикских и узбекских специалистов на базе «Талко» были собраны первые 10 самосвалов.

«Шасси этой спецтехники нам поставила китайская компания SHACMAN, а кузова – компания-партнер из Узбекистана «Узавтотрейлер». Предполагается, что до конца 2019 года в Таджикистане будет собрано не менее 100 аналогичных машин. А еще в этот же срок планируется запустить сборку 30 экскаваторов в партнерстве с еще одной китайской компанией SINOMACH», - сообщил Игорь Саттаров.

Он отметил, что на первом этапе основными видами деятельности «ТАЛКО-КРАНТАС» будут являться сборка самосвалов, автокранов, экскаваторов, полуприцепов и тракторных прицепов, а также фронтальных погрузчиков и других видов специальной техники. Поставку надстроек - кузовов, автоцистерн, кранов и т.д. для спецтехники - будут осуществлять компании-партнеры Республики Узбекистан «КРАНТАС ГРУПП» и «УЗАВТОТРЕЙЛЕР».

Следующим этапом станет переход на производство надстроек для выпускаемой спецтехники на собственной производственной базе «ТАЛКО-КРАНТАС». По желанию заказчика завод сможет производить спецтехнику на шасси, изготовленных в Китае, России и других странах, в частности: SHACMAN, MAN, ISUZU, КАМАЗ, МАЗ».

В «ТАЛКО» отмечают, что собранные в Таджикистане автомашины будут иметь свое преимущество. Во-первых, они с технической точки зрения более адаптированы под сложные горные условия Таджикистана, где есть большой спрос на качественную спецтехнику в горнодобывающей отрасли.

«Сейчас основными закупщиками производимой спецтехники будут выступать «ТАЛКО Ресурс» и «ТАЛКО Голд», которые нуждаются в мощных и выносливых машинах. Они будут собираться с учетом специфики местных условий, о которых мы знаем не понаслышке, поэтому ожидается, что автомашины будут служить дольше, чем импортируемые из других стран», - пояснил Саттаров.

Стоимость одного самосвала, собранного на базе нового СП, оценивается в 55 тысяч долларов, а экскаватора – 150 тысяч долларов. По итогам 2019 года завод спецтехники планирует освоить 10 млн. долларов.

Локализация производства

Собирали первые 10 грузовых автомашин 30 специалистов. По словам Игоря Саттарова, с увеличением производства увеличится и количество рабочих мест - персонал будет насчитывать порядка 100 человек.

Другим, не менее важным фактором в этой связи является необходимость локализации производства.

Освоение компанией «Талко» нового направления в сфере тяжелого машиностроения заложит основу для начала реализации в Таджикистане программы локализации производства, которая в том же Узбекистане, к примеру, действует уже давно и успешно. Ее основной целью является увеличение доли местного сырья при производстве готовой продукции и комплектующих. Пример аналогичных предприятий Узбекистана, включенных в госпрограмму по локализации, позволяет сделать вывод, что полученные со стороны государства налоговые и таможенные льготы увеличивают конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет значительного снижения себестоимости производства.

«Внедрение программы локализации производства в Таджикистане позволит серьезно улучшить ситуацию с импортозамещением, привлечь инвестиции в промышленный сектор Таджикистана и наладить экспорт таджикской спецтехники на рынки третьих стран», - подчеркнул руководитель информационной службы ТАЛКО.

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