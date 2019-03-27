На почтово-курьерском рынке Таджикистана появилась первая частная служба - «Почтаи Аср», которая оказывает широкий спектр услуг - от доставки посылок до грузоперевозок в более чем 255 стран мира.
Надёжно, оперативно, целостно и сохранно – по всему миру, по такому принципу работает новая в Таджикистане почтово-курьерская служба «Почтаи Аср», которая кардинально изменила и расширила почтовые услуги.
Деятельность службы ориентирована на доставку корреспонденции и грузов не только по всей республике, но и в стран СНГ и дальнего зарубежья.
К настоящему моменту «Почтаи Аср» предоставляет два вида услуг по республике – обычная доставка от 2 и более дней, и экспресс доставка от 1 до 3 дней в зависимости от направления доставки: в центральные районы доставка осуществляется чуть быстрее, чем в сельскую местность.
За пределы республики «Почтаи Аср» оказывает экспресс-доставку корреспонденции, от 3 до 7 рабочих дней и доставка посылок, грузов от 6 до 12 рабочих дней. «Почта Аср» имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Алмате, Ташкенте и в Урумчи Гуанчжоу (КНР) через которые корреспонденция или посылки переправляются в страны СНГ и дальнего зарубежья и другие пункты назначения.
Все виды доставки отличаются клиентоориентированностью, компромиссными решениями и лояльностью, что является неотъемлемой частью деятельности «Почтаи Аср». Клиенты могут быть уверенным в том, что посылка дойдёт до адресата в абсолютной целостности и в назначенный срок. Это позволит клиентам избежать лишних трат и дополнительных сборов.
К тому же доставка посылок осуществляется квалифицированными специалистами с материальной ответственностью, которые обеспечивают доставку не только своевременно, но и максимально надёжно.
Кроме того, «Почтаи Аср» отличается весьма демократичными ценами, что особенно важно для крупных заказчиков. Тарифы «Почтаи Аср» значительно ниже, чем у зарубежных курьерских компаний, при этом качество предоставляемых услуг соответствует современным международным требованиям логистики.
Одним из главных преимуществ «Почтаи Аср» является бережное отношение к вашей посылке: документы и письма упаковываются в фирменный конверт , который имеет самоклеющуюся отрывную ленту для защиты от несанкционированного вскрытия.
Другое преимущество заключается в том, что после выполнения заказа каждый клиент информируется об этом в удобной для него форме – в виде смс, либо по электронной почте.
Чтобы получить более подробную информацию о тарифах и условиях отправки вы можете позвонить по телефону единой справочной - 770 или в офис компании в вашем городе. Номера телефонов и адресов офисов компании по республике и другую необходимую информацию вы можете найти на сайте службы www.apost.tj.
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