В Душанбе в столичном комплексе «Кохи Борбад» с 28 по 31 марта пройдёт Международная универсальная выставка-ярмарка. Мероприятие будет организовано Торгово-промышленной палатой при поддержке правительства Таджикистана, и как утверждают организаторы выставки, она станет площадкой для проведения B2B переговоров между таджикскими предпринимателями Таджикистана и их зарубежными коллегами.

Выставочная площадь составит более 600 квадратных метров. На этой территории отечественные и зарубежные производственные предприятия представят свою продукцию в таких сферах, как энергетика, машиностроение, горнорудная, легкая промышленность, сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, туризм, информационные технологии и многое другое.

В предстоящей выставке примет участие отечественная компания AVAS Market, которая презентует продукцию от своего европейского партнера – польской фабрики Tubadzin. Для посетителей выставки будет представлен широкий спектр керамических изделий: керамическая плитка и керамогранит разнообразных цветов и размеров, плитка для облицовки фасадов и стен, плитка напольная, настенные плитки со вставками и бордюрами, плитки керамические для ванных комнат и душевых, разноцветная плитка для кухонь и многое другое.

Как отмечают в AVAS Market, их партнер – польский производитель Tubadzin – поставляет компании почти весь товарный ассортимент на эксклюзивных правах. Также авторы стенда расскажут посетителям выставки о деятельности и возможностях фабрики Tubadzin.

Компания AVAS Market – элитная компания, которая специализируется на поставке широкого спектра продукции строительных материалов как для корпоративных клиентов, так и для частных лиц.

AVAS Market предлагает своим покупателям широкий выбор продукции, оперативность исполнения заказов, учет всех требований и пожеланий клиентов. Компания гарантирует поставку только высококачественной продукции, которая отвечает высоким современным требованиям европейского качества.

AVAS Market стремимся внедрить на рынок Таджикистана не только продукцию европейского качества, но и европейский стиль оформления помещений.

Ассортимент, который предлагает компания – это результат тщательного отбора среди лучших производителей и самых интересных новинок. AVAS Market ведет постоянный мониторинг свежих коллекций и брендов, следит за мировыми тенденциями дизайна интерьеров, поддерживает тесный контакт с производителями, чтобы всегда быть на высоте и иметь возможность решить любые вопросы, затрагивающие пожелания и интересны своих клиентов.

Более подробную информацию можно получить на сайте компании www.avas.tj.

Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019» является традиционной и проводится в Таджикистане ежегодно.

Основной целью проведения выставки является развитие торгово-экономических связей отечественных компаний с зарубежными партнерами и привлечение инвестиций, а также презентация отечественной продукции и товаров.

В ходе выставки участникам будет предоставлена возможность пообщаться с клиентами и коллегами, продемонстрировать технологии и услуги в действии, установить полезные деловые контакты, а также получить новую информацию и технологии, расширяя возможности международного сотрудничества в секторе торговли и сервиса.