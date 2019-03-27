Президент Таджикистана Эмомали Рахмон завтра, 28 марта, проведет очередное заседание правительства страны, сообщили «АП» в правительстве республики.

На заседании будут обсуждены вопросы реализации проектов в сфере промышленности, а также связанные с проведением весеннего сева в стране.

Кроме того участники заседания рассмотрят проекты некоторых законов страны перед их направлением в парламент республики.

Источник не исключил, что на заседании будут рассмотрены очередные кадровые перестановки в составе правительства Таджикистана.

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