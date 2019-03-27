Tcell, крупнейшая компания на телекоммуникационном рынке Таджикистана, представила новый динамичный фирменный стиль, передающий ее глобальный характер и инновационный дух.

Лидер телекоммуникаций представил новый облик, совершив первый большой ребрендинг за последнее десятилетие. В ярком узнаваемом фиолетовом цвете, логотип с «земным шаром» Tcell символизирует переход бренда к качественно новым, современным мобильным и интернет-решениям. Передовой дизайн логотипа выражает открытость и доступность бренда и его преданность своей позиции на авансцене глобальных телекоммуникаций.

Свежий фотографический стиль и красочная графика воздействуют на самых молодых клиентов Tcell, чьи ожидания скорости и надежности и понимание международных трендов вдохновили Tcell на дальнейшее развитие.

Новый яркий облик был создан с пониманием интересов не только таджикских клиентов, но и абонентов мобильной связи по всему миру. Слоганом «Связь для жизни» Tcell отображает важность вечных человеческих ценностей, и подчеркивает их жизненно необходимую роль. Каждому человеку важно чувствовать, что семья и друзья – рядом, несмотря на расстояния, важно получать поддержку от коллег в сложные моменты и слышать теплые слова от родителей.

«Связь для жизни» - это то, что является основополагающим принципом для компании Tcell. Это именно та связь, которая сопровождает человека с самого рождения, которая рядом каждый день его жизни, которая помогает объединяться в единое целое со всем миром, и делиться самыми главными моментами жизни.

Компания Tcell стоит у истоков связи в Таджикистане. Tcell стал первой компанией, предоставившей связь стандарта GSM, что коренным образом изменило рынок связи в начале 2000-х годов. С тех пор, более 19 лет, Tcell предоставляет широкий спектр продуктов и услуг в Таджикистане, предлагая абонентам комфортное обслуживание, передовые технологии и инновационные решения. Компания всегда была нацелена на сбор, адаптацию глобальных технологических тенденций и внедрение их в повседневную жизнь жителей Таджикистана.

Являясь локальной таджикской компанией, Tcell чтит родную культуру и историю, прославляя родные традиции. Тем не менее, Tcell идет в ногу со временем, адаптируясь к динамике современного мира. Адаптация глобальных трендов на локальном уровне визуализирует современное и инновационное мышление компании.

Постоянно поднимая планку своего обслуживания и доверия клиентов, Tcell ускоряет развитие телекоммуникационного рынка и экономики Таджикистана и выстраивает прочные дружеские связи. В соответствии с ценностями своего акционера - Фонда Ага Хана по экономическому развитию (AKFED), Tcell также стремится к улучшению жизни соотечественников.

Ежегодно Tcell проводит собственные и партнёрские социальные проекты, которые помогают людям в сложных жизненных ситуациях, развивают сферы образования и социального предпринимательства, поддерживают и ускоряют социальное развитие общества в целом.

С быстрым и своевременным сервисом, каждый абонент чувствует себя ценным и уважаемым. Являясь лидером в корпоративном сегменте, Tcell предоставляет удобные и взаимовыгодные услуги связи для своих корпоративных клиентов. Tcell предлагает индивидуальные бизнес-решения, подходящие каждому клиенту в зависимости от их потребностей. Такой индивидуальный подход обеспечивает надежное сотрудничество, которое помогает вести «умный» бизнес и улучшает его качество, что неизменно сказывается на улучшении жизни людей.

По словам Генерального Директора Tcell Озодхона Давлатшоева, пришло время новшеств.

«Мы высоко ценим традиции, но это не единственная причина, по которой наши абоненты преданы нам, - говорит Давлатшоев. - Абоненты выбирают Tcell за то, что мы делаем все, чтобы быть на шаг впереди, принимая опыт всего мира. Я горд тем, что теперь у нас есть фирменный стиль, чтобы отразить это. Мы ни капли не боимся перемен. Изменения, рост и развитие – это то, что мы делаем каждый день».

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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