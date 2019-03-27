В Душанбе прошел чемпионат республики по вольной борьбе. Победители получили право выступить на чемпионате Азии и далее – на отборочных турнирах, где будут разыграны олимпийские лицензии.
В дни празднования Навруз в столичном спорткомплексе «Манеж» состоялся чемпионат Таджикистана по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие 150 лучших борцов республики.
В весовой категории 57 кг звание чемпиона страны завоевал Хикматулло Вохидов.
"Хикматулло, а также Искандари Рустам и Фарход Аннакулов в прошлом году не смогли принять участие в чемпионате республики, так как вели подготовку к Азиатским играм за пределами страны, - рассказывает старший тренер сборной «вольников» Абдурозик Олимов. - В этом же году они вернули себе титул чемпиона Таджикистана".
Принципиальная схватка состоялась в финале весовой категории 61 кг, в которой сошлись Джамшед Шарифов и Мустафохон Юлдошев. На прошлогоднем турнире в Согде Джамшед уступил Мустафохону. На этот раз он взял реванш, а заодно завоевал золото чемпионата.
Этот чемпионат стал счастливым для Фаридуна Одилова. Он впервые завоевал золотую медаль. Фаридун почти всегда был в числе призеров, но ему постоянно не хватало последнего шага к чемпионству. На этот раз удача не отвернулась от Фаридуна и он сумел завоевать звание чемпиона республики, одолев в решающей схватке Шукрулло Раджабова.
"Не каждый воспитанник станет чемпионом. Многие занимаются, потом выбирают другие профессии, но любовь к спорту, самое главное, здоровье и сила, добытые на наших занятиях, помогут им в дальнейшей судьбе. Я приветствую и таких ребят, которые не тратят свое время впустую", - говорит Олимов.
По словам тренера, победители чемпионата получили право выступить в чемпионате Азии, который пройдет в Китае в конце апреля.
"А дальше будем готовиться к Олимпийским играм в Токио. Но для этого наши борцы должны завоевать путевки на Игры в чемпионате мира и лицензионных турнирах", - рассказал Абдурозик Олимов.
В спортивной борьбе Таджикистан имеет только одну медаль на Олимпийских Играх. В 2008 году в Пекине дагестанский легионер Юсуф Абдусаломов в весе 84 кг выиграл серебро.
Путевки в Токио-2020 можно выиграть на лицензионных стартах. Это чемпионат мира-2019 в сентябре в Нур-Султане (бывшая Астана, Казахстан). Турнир пройдет 14-22 сентября и будет первой квалификацией на Олимпийские игры 2020 года в Токио. На чемпионате мира будут разыграны 108 путевок на Олимпийские игры по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин. Путевки на Олимпиаду получат лучшие шесть борцов в каждой олимпийской весовой категории.
Также путевки получат борцы, занявшие высокие места на мировом (апрель-май 2020 года в Болгарии) и азиатском (март 2020 года в Китае) олимпийских турнирах.
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