Кайраккумская гидроэлектростанция (ГЭС) станет пилотным проектом программы по повышению устойчивости гидроэнергетики Таджикистана к изменению климата.

GE Renewable Energy возглавила консорциум, который осуществит полную реконструкцию данной ГЭС. Общая установленная мощность станции будет увеличена на 35% и составит 174 МВт, говорится в пресс-релизе компании.

Компания GE Renewable Energy объявила о подписании контракта с ОАХК «Барки Точик» на реконструкцию шести поворотно-лопастных гидроагрегатов Kaplan для Кайраккумской ГЭС.

Электростанция, расположенная на реке Сырдарья, была запущена в эксплуатацию в 1957 году и в настоящий момент является единственным источником генерации в Согдийской области (Таджикистан), обеспечивая электроэнергией порядка полумиллиона человек.

Реконструкция Кайраккумской ГЭС была поручена консорциуму из компаний GE Renewable Energy и Cobra (подразделение испанской ACS Group). В рамках проекта возглавляющая консорциум GE Renewable Energy заменит 6 турбин и генераторов, часть вспомогательных систем электростанции, а также проведет шеф-монтаж поставляемого оборудования.

Кайраккумская ГЭС

Предложенный консорциумом график работ предполагает завершение проекта через 57 месяцев вместо изначально рассчитанных 73, что позволит полностью модернизировать электростанцию уже к 2023 году.

После модернизации мощность каждого из шести гидроагрегатов будет повышена с 21 МВт до 29 МВт, что увеличит общую установленную мощность станции со 126 до 174 МВт.

В 2010 году правительство Таджикистана приступило к реализации пятилетней «Стратегической программы по адаптации к изменению климата» (СПАИК), направленной на повышение устойчивости к изменению климата различных секторов экономики страны, включая энергетику.

Гидроэлектростанции вырабатывают 98% электроэнергии в Таджикистане, поэтому подготовка существующих и новых объектов гидроэнергетики к изменяющимся условиям эксплуатации критически важна.

Кайраккумская ГЭС

Кайраккумская ГЭС была выбрана в качестве пилотного проекта для изучения возможностей повышения производительности станции за счет ее реконструкции с учетом изменяющихся гидрологических условий. Благодаря всестороннему анализу метеорологических показателей и данных о наводнениях и оползнях, были смоделированы различные сценарии климатических изменений и их влияние на ГЭС.

Компания «Барки Точик» оценила весь спектр возможностей по реконструкции и определила оптимальный вариант, который обеспечит Кайраккумской ГЭС максимальную выработку энергии на протяжении многих лет. Благодаря усовершенствованной конструкции турбин производства GE Renewable Energy, оборудование станции сможет не только справляться с проблемами, связанными с изменением напора воды, но и вырабатывать больше электроэнергии.

«Работа по повышению устойчивости гидроэлектростанций к изменению климата, которая ведется в Таджикистане, имеет принципиальное значение для будущего нашей отрасли и, в целом, для всего процесса глобального перехода на альтернативные источники энергии. Для нас большая честь внести свой вклад в столь важный стратегический проект, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с Таджикистаном в области возобновляемой энергетики», - говорит Паскаль Радю, президент и генеральный директор GE Hydro Solutions

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