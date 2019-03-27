Кайраккумская гидроэлектростанция (ГЭС) станет пилотным проектом программы по повышению устойчивости гидроэнергетики Таджикистана к изменению климата.
GE Renewable Energy возглавила консорциум, который осуществит полную реконструкцию данной ГЭС. Общая установленная мощность станции будет увеличена на 35% и составит 174 МВт, говорится в пресс-релизе компании.
Компания GE Renewable Energy объявила о подписании контракта с ОАХК «Барки Точик» на реконструкцию шести поворотно-лопастных гидроагрегатов Kaplan для Кайраккумской ГЭС.
Электростанция, расположенная на реке Сырдарья, была запущена в эксплуатацию в 1957 году и в настоящий момент является единственным источником генерации в Согдийской области (Таджикистан), обеспечивая электроэнергией порядка полумиллиона человек.
Реконструкция Кайраккумской ГЭС была поручена консорциуму из компаний GE Renewable Energy и Cobra (подразделение испанской ACS Group). В рамках проекта возглавляющая консорциум GE Renewable Energy заменит 6 турбин и генераторов, часть вспомогательных систем электростанции, а также проведет шеф-монтаж поставляемого оборудования.
Предложенный консорциумом график работ предполагает завершение проекта через 57 месяцев вместо изначально рассчитанных 73, что позволит полностью модернизировать электростанцию уже к 2023 году.
После модернизации мощность каждого из шести гидроагрегатов будет повышена с 21 МВт до 29 МВт, что увеличит общую установленную мощность станции со 126 до 174 МВт.
В 2010 году правительство Таджикистана приступило к реализации пятилетней «Стратегической программы по адаптации к изменению климата» (СПАИК), направленной на повышение устойчивости к изменению климата различных секторов экономики страны, включая энергетику.
Гидроэлектростанции вырабатывают 98% электроэнергии в Таджикистане, поэтому подготовка существующих и новых объектов гидроэнергетики к изменяющимся условиям эксплуатации критически важна.
Кайраккумская ГЭС была выбрана в качестве пилотного проекта для изучения возможностей повышения производительности станции за счет ее реконструкции с учетом изменяющихся гидрологических условий. Благодаря всестороннему анализу метеорологических показателей и данных о наводнениях и оползнях, были смоделированы различные сценарии климатических изменений и их влияние на ГЭС.
Компания «Барки Точик» оценила весь спектр возможностей по реконструкции и определила оптимальный вариант, который обеспечит Кайраккумской ГЭС максимальную выработку энергии на протяжении многих лет. Благодаря усовершенствованной конструкции турбин производства GE Renewable Energy, оборудование станции сможет не только справляться с проблемами, связанными с изменением напора воды, но и вырабатывать больше электроэнергии.
«Работа по повышению устойчивости гидроэлектростанций к изменению климата, которая ведется в Таджикистане, имеет принципиальное значение для будущего нашей отрасли и, в целом, для всего процесса глобального перехода на альтернативные источники энергии. Для нас большая честь внести свой вклад в столь важный стратегический проект, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с Таджикистаном в области возобновляемой энергетики», - говорит Паскаль Радю, президент и генеральный директор GE Hydro Solutions
GE помогает миру двигаться вперёд, решая самые сложные задачи в ключевых областях современной жизни: энергетике, здравоохранении, транспорте. Благодаря технологиям GE, соединяющим инженерные возможности мирового уровня с цифровыми решениями и точной аналитикой, мир становится эффективнее, надежнее и безопаснее. Вот уже более 125 лет GE создает будущее промышленности, и сегодня компания открывает новые возможности в применении аддитивного производства, передовых материалов и аналитики больших данных.
GE Renewable Energy – подразделение GE, стоимостью 10 миллиардов долларов, где инновационные идеи в сочетании с успешными бизнес-процессами позволили создать широчайший спектр продуктов и цифровых услуг в области возобновляемой энергетики. GE Renewable Energy реализует проекты для береговой и морской ветроэнергетики, для гидроэнергетики, внедряет инновационные технологии в области лопаток, гибридных систем и концентрированной солнечной энергии.
Сегодня совокупная мощность оборудования компании, установленного на генерирующих объектах возобновляемой энергетики, превышает 400 ГВт, помогая миру становиться технологичнее и чище. 22 тысячи сотрудников GE Renewable Energy работают в 80 странах, изобретая новые возможности для обеспечения энергией как ведущих экономик мира, так и самых отдаленных его уголков.
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