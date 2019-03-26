В столице Узбекистана набирает большую популярность акция «Добрый холодильник», позволяющая малоимущим жителям города абсолютно бесплатно запастись необходимыми продуктами питания.
Запустил ее Центр молодежи и детей с ограниченными возможностями всего пару месяцев назад, а воспользоваться помощью успели уже не менее 500 человек. В основном это пенсионеры.
«На сегодняшний день таких холодильников в городе всего 20, но к концу года мы хотим увеличить их число до 100 штук. В этой акции есть один немаловажный нюанс – здесь можно не только найти еду, но и можно положить туда ее, если вы человек с хорошим достатком», - делится Бахром Алимов, организатор акции.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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