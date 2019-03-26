На телеканале ТНТ продолжаются кастинги в шоу «ПЕСНИ», в котором талантливые музыканты со всей России и не только пробиваются на большую сцену со своими авторскими композициями. Одним из участников шоу стал душанбинец Кирилл Медников. Его песня «Photo of us» впечатлила продюсеров шоу Тимати и Басту.
В интервью «АП» Кирилл рассказал о том, почему он представляет на шоу Душанбе, хотя давно живет в Москве и почему решил участвовать в проекте «ПЕСНИ».
«У меня сейчас переходный период в жизни»
– Кирилл, как давно ты перебрался из Душанбе в Москву?
– Я родился и вырос в Душанбе, провел там 17 прекрасных лет своей жизни. Учился в СОШ №6 при министерстве обороны РФ. Будучи учеником старшей школы, я несколько раз приезжал в Москву и Питер для участия в олимпиадах по русскому языку.
Я сравнил жизнь в этих городах, и чуть позже мы с семьей решили, что я продолжу свое обучение в Москве. В 2013 году, поступив на бюджетное место в Московский институт стали и сплавов на специальность «Технологические машины и оборудование», я начал самостоятельную жизнь. Сейчас учусь уже в магистратуре, готовлюсь летом защищать диплом.
– Давно увлекаешься музыкой и насколько профессионально?
– Скажу сразу, что музыкального образования у меня нет. В семье мы часто слушали радиопередачи, иногда вечерами смотрели выступления артистов по телевизору. Наверно, поэтому тягу к музыке почувствовал еще в раннем возрасте. В начальной школе я выступал на местных мероприятиях - был и солистом, и певцом в хоре. Когда мне было лет 10-11, меня приглашали выступать вместе с другим хором на более масштабные мероприятия в посольствах Душанбе – немецком, индийском, российском.
А еще мы пели в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни, а также в Государственном Молодежном театре имени Махмуджона Вохидова. Хор просуществовал недолго, года два или три, и после этого мое творчество ограничилось школьными и домашними выступлениями. Гитару я впервые взял в руки в 2010 году. С помощью YouTube выучил первые аккорды и стал практиковать игру на этом инструменте.
Кстати, несколько лет назад я принял участие в польской версии шоу «Голос». Когда я был еще студентом, мне представилась возможность на полгода поехать учиться в Польшу. За этот небольшой срок мне удалось овладеть основами польского языка, который, на мой взгляд, во многом похож на русский. Безусловно, это очень помогало в повседневной жизни. Под конец пребывания в этой стране, я решил разнообразить свои будни и пойти на кастинг польской версии шоу «Голос».
Мне удалось пройти слепые прослушивания, но уже на стадии поединков условия в разы ужесточились. Меня поставили в трио, дали трек на польском языке в далеко не близком мне стиле. Как следствие, с этим шоу мне пришлось распрощаться. Тем не менее, участие в проекте такого масштаба я считаю своей маленькой победой.
– А в будущем ты планируешь профессионально заниматься музыкой или пойдешь работать по диплому?
– Музыка всегда играла важную роль в моей жизни, и в последнее время я все чаще задумывался над тем, чтобы уделять этому делу больше времени. У меня сейчас, переходный период: я заканчиваю магистратуру и в скором времени должен буду принять серьезное решение – куда пойти и что делать. Если все сложится удачно в шоу «ПЕСНИ», один из продюсеров увидит во мне потенциал для роста и даст возможность поработать в своей команде профессионалов – я буду безгранично рад, именно к этому я и стремлюсь. А если нет, музыка отойдет на второй план, но не перестанет быть моим любимым занятием.
– Скажи, чем увлекаешься помимо музыки?
– Я люблю спорт и путешествия. Мне нравится путешествовать с целью: либо получать знания, либо встречаться с друзьями, либо знакомиться с новыми людьми и изучать новые места.
Подростком ходил на тренировки по баскетболу, я даже подумывал заняться профессионально. В итоге между спортом и учебой я выбрал второе. В баскетбол играю в свободное время, встречаюсь с друзьями, чтобы мяч погонять. Еще хожу на матчи, люблю смотреть баскетбол вживую. Смотрю и футбол. Практически не пропускаю игр любимого клуба и национальной сборной России.
Более серьезно стал относиться к чтению книг. Мне интересно знакомиться с авторами, чьи мысли схожи или абсолютно противоположны моим. Например, я люблю почитать про настоящие жизненные ценности, про духовное и личностное становление людей.
Вопрос о Родине: Россия или Таджикистан
– Как ты пришел на шоу «ПЕСНИ» на ТНТ? На своей странице в Instagram ты написал, что раньше не пел ни маме, ни друзьям, никому – не мог и не хотел раскрываться, а сейчас готов. Что произошло?
– Сколько себя помню, я всегда хотел делать что-то свое. Так сложилось, что эта энергия вылилась в музыку. Мне хотелось, чтобы в современном творчестве стало больше глубины, больше чувственности, даже если от этого оно потеряет коммерческую составляющую.
Я хотел заявить, что обычные ребята без связей и больших возможностей достойны того, чтобы быть услышанными.
Когда я только начал учиться в университете, подумал – было бы здорово, если бы появилось такое шоу, в котором можно исполнять авторские песни. И буквально год назад я узнал о проекте «ПЕСНИ» и сразу загорелся, ведь основной упор в нем как раз на авторский материал.
Шел я к своей задумке долго. Серьезно начал писать песни только полтора года назад, хотя очень длительное время чувствовал, что именно в авторских произведениях я – это я, настоящий и искренний. Как я уже говорил ранее, наступает переходный период. Мне кажется, что сейчас самое время раскрыться; я готов услышать мнение людей о своей музыке.
Песня «Photo of us» о настоящих, искренних и неподдельных чувствах. А вот кого и к кому – пусть слушатель самостоятельно ответит на этот вопрос. В песне есть слова «улыбаемся, преисполнена любовью, трепетна, объятия, момент наслаждения, счастливы». Эти слова наводят на мысли об очень близких людях.
Мне хочется, чтобы, когда люди слушали мою песню, думали о тех, кто действительно близок их сердцу. Важно, когда эти светлые чувства переданы на фотографии. У меня есть такая фотография и не одна. У каждого из нас она есть. Чувства нельзя потрогать, а фотографию всегда можно взять с собой, посмотреть на нее и вспомнить о прекрасных мгновениях своей жизни. Это ценно.
– Последние шесть лет ты живешь в Москве, но на проекте представляешь Душанбе, Таджикистан. Почему принял такое решение?
– На это есть несколько веских причин. Мне чем-то эта ситуация напомнила вопрос о Родине. Не думаю, что вообще когда-либо смогу ответить – Россия или Таджикистан. По национальности я русский, воспитывался в русских традициях. Но мое взросление и становление прошло в Душанбе. Здесь родился и вырос я вместе с моими надеждами. Здесь стал таким, какой я есть сейчас. Здесь мои родные, а значит, и моя душа.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Роҳат Шодибоева: 37 сол боз ягон силшинос ба кор намеояд
Ду шаҳраки низомии Русия ба ихтиёри Тоҷикистон мегузарад
Фармоиши Хадамоти зиддиинҳисорӣ оид ба болоравии тарифҳо ба интернет ғайриқонунӣ аст?
Сабикаҳои тиллои Бонки миллӣ аз оғози сол 6 фоиз қимат шуданд
Гирифтории 307 нафар маҳбусон дар Тоҷикистон ба бемории ВНМО
Набимуҳаммад Хоркашов – қаҳрамони 8 - каратаи Осиё тарки майдон кард
Идомаи санҷиши ҳодисаи лату кӯби як зан дар Душанбе аз ҷониби корманди милитсия
Кумаки Ҷонибек Муродов ба Қадами Қурбон дар сабти нахустин клипи касбӣ
Дар Шӯрои фармондеҳони нерӯҳои марзбонии ИДМ вазъ бо Афғонистон баррасӣ мешавад
Эмомалӣ Раҳмонро дар Суғд интизоранд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста