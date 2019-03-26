На телеканале ТНТ продолжаются кастинги в шоу «ПЕСНИ», в котором талантливые музыканты со всей России и не только пробиваются на большую сцену со своими авторскими композициями. Одним из участников шоу стал душанбинец Кирилл Медников. Его песня «Photo of us» впечатлила продюсеров шоу Тимати и Басту.

В интервью «АП» Кирилл рассказал о том, почему он представляет на шоу Душанбе, хотя давно живет в Москве и почему решил участвовать в проекте «ПЕСНИ».

«У меня сейчас переходный период в жизни»

– Кирилл, как давно ты перебрался из Душанбе в Москву?

– Я родился и вырос в Душанбе, провел там 17 прекрасных лет своей жизни. Учился в СОШ №6 при министерстве обороны РФ. Будучи учеником старшей школы, я несколько раз приезжал в Москву и Питер для участия в олимпиадах по русскому языку.

Я сравнил жизнь в этих городах, и чуть позже мы с семьей решили, что я продолжу свое обучение в Москве. В 2013 году, поступив на бюджетное место в Московский институт стали и сплавов на специальность «Технологические машины и оборудование», я начал самостоятельную жизнь. Сейчас учусь уже в магистратуре, готовлюсь летом защищать диплом.

– Давно увлекаешься музыкой и насколько профессионально?

– Скажу сразу, что музыкального образования у меня нет. В семье мы часто слушали радиопередачи, иногда вечерами смотрели выступления артистов по телевизору. Наверно, поэтому тягу к музыке почувствовал еще в раннем возрасте. В начальной школе я выступал на местных мероприятиях - был и солистом, и певцом в хоре. Когда мне было лет 10-11, меня приглашали выступать вместе с другим хором на более масштабные мероприятия в посольствах Душанбе – немецком, индийском, российском.

А еще мы пели в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни, а также в Государственном Молодежном театре имени Махмуджона Вохидова. Хор просуществовал недолго, года два или три, и после этого мое творчество ограничилось школьными и домашними выступлениями. Гитару я впервые взял в руки в 2010 году. С помощью YouTube выучил первые аккорды и стал практиковать игру на этом инструменте.

Фото из личного архива К. Медникова

Кстати, несколько лет назад я принял участие в польской версии шоу «Голос». Когда я был еще студентом, мне представилась возможность на полгода поехать учиться в Польшу. За этот небольшой срок мне удалось овладеть основами польского языка, который, на мой взгляд, во многом похож на русский. Безусловно, это очень помогало в повседневной жизни. Под конец пребывания в этой стране, я решил разнообразить свои будни и пойти на кастинг польской версии шоу «Голос».

Мне удалось пройти слепые прослушивания, но уже на стадии поединков условия в разы ужесточились. Меня поставили в трио, дали трек на польском языке в далеко не близком мне стиле. Как следствие, с этим шоу мне пришлось распрощаться. Тем не менее, участие в проекте такого масштаба я считаю своей маленькой победой.

– А в будущем ты планируешь профессионально заниматься музыкой или пойдешь работать по диплому?

– Музыка всегда играла важную роль в моей жизни, и в последнее время я все чаще задумывался над тем, чтобы уделять этому делу больше времени. У меня сейчас, переходный период: я заканчиваю магистратуру и в скором времени должен буду принять серьезное решение – куда пойти и что делать. Если все сложится удачно в шоу «ПЕСНИ», один из продюсеров увидит во мне потенциал для роста и даст возможность поработать в своей команде профессионалов – я буду безгранично рад, именно к этому я и стремлюсь. А если нет, музыка отойдет на второй план, но не перестанет быть моим любимым занятием.

Фото из личного архива К. Медникова

– Скажи, чем увлекаешься помимо музыки?

– Я люблю спорт и путешествия. Мне нравится путешествовать с целью: либо получать знания, либо встречаться с друзьями, либо знакомиться с новыми людьми и изучать новые места.

Подростком ходил на тренировки по баскетболу, я даже подумывал заняться профессионально. В итоге между спортом и учебой я выбрал второе. В баскетбол играю в свободное время, встречаюсь с друзьями, чтобы мяч погонять. Еще хожу на матчи, люблю смотреть баскетбол вживую. Смотрю и футбол. Практически не пропускаю игр любимого клуба и национальной сборной России.

Более серьезно стал относиться к чтению книг. Мне интересно знакомиться с авторами, чьи мысли схожи или абсолютно противоположны моим. Например, я люблю почитать про настоящие жизненные ценности, про духовное и личностное становление людей.

Вопрос о Родине: Россия или Таджикистан

– Как ты пришел на шоу «ПЕСНИ» на ТНТ? На своей странице в Instagram ты написал, что раньше не пел ни маме, ни друзьям, никому – не мог и не хотел раскрываться, а сейчас готов. Что произошло?

– Сколько себя помню, я всегда хотел делать что-то свое. Так сложилось, что эта энергия вылилась в музыку. Мне хотелось, чтобы в современном творчестве стало больше глубины, больше чувственности, даже если от этого оно потеряет коммерческую составляющую.

Я хотел заявить, что обычные ребята без связей и больших возможностей достойны того, чтобы быть услышанными.

Когда я только начал учиться в университете, подумал – было бы здорово, если бы появилось такое шоу, в котором можно исполнять авторские песни. И буквально год назад я узнал о проекте «ПЕСНИ» и сразу загорелся, ведь основной упор в нем как раз на авторский материал.

Фото из личного архива К. Медникова

Шел я к своей задумке долго. Серьезно начал писать песни только полтора года назад, хотя очень длительное время чувствовал, что именно в авторских произведениях я – это я, настоящий и искренний. Как я уже говорил ранее, наступает переходный период. Мне кажется, что сейчас самое время раскрыться; я готов услышать мнение людей о своей музыке.

Песня «Photo of us» о настоящих, искренних и неподдельных чувствах. А вот кого и к кому – пусть слушатель самостоятельно ответит на этот вопрос. В песне есть слова «улыбаемся, преисполнена любовью, трепетна, объятия, момент наслаждения, счастливы». Эти слова наводят на мысли об очень близких людях.

Мне хочется, чтобы, когда люди слушали мою песню, думали о тех, кто действительно близок их сердцу. Важно, когда эти светлые чувства переданы на фотографии. У меня есть такая фотография и не одна. У каждого из нас она есть. Чувства нельзя потрогать, а фотографию всегда можно взять с собой, посмотреть на нее и вспомнить о прекрасных мгновениях своей жизни. Это ценно.

– Последние шесть лет ты живешь в Москве, но на проекте представляешь Душанбе, Таджикистан. Почему принял такое решение?

– На это есть несколько веских причин. Мне чем-то эта ситуация напомнила вопрос о Родине. Не думаю, что вообще когда-либо смогу ответить – Россия или Таджикистан. По национальности я русский, воспитывался в русских традициях. Но мое взросление и становление прошло в Душанбе. Здесь родился и вырос я вместе с моими надеждами. Здесь стал таким, какой я есть сейчас. Здесь мои родные, а значит, и моя душа.

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