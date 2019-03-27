По различным данным, свыше 10 тысяч жителей приграничных районов Таджикистана пользуются услугами мобильных операторов Кыргызстана. После решения Антимонопольной службы Таджикистана о подорожании с 27 марта стоимости мобильного интернета в два раза, эксперты и пользователи заговорили об увеличение числа таких пользователей.

Мы решили узнать, законно ли использовать сим-карты кыргызских операторов на территории Таджикистана и могут ли наши операторы конкурировать с ними.

Больше всех услугами кыргызских операторов пользуются жители городов Худжанд, Канибадам, Исфара, районов Бободжон Гафуров и Ляхш (Джиргиталь). Но официальных данных о количестве таких пользователей нет ни у таджикских операторов, ни у их кыргызских коллег.

На запрос «АП» о количестве пользователей из числа граждан Таджикистана, мобильные операторы Кыргызстана тоже не ответили.

«В нашей компании подобная статистика не ведётся», - ответили в ОсОО "НУР Телеком" (мобильный оператор «О» Кыргызстана) на запрос «АП». При этом они не отрицали тот факт, что граждане Таджикистана пользуются услугами их компании.

Это незаконно!

По словам председателя Ассоциации операторов мобильной связи Гафура Иркаева, мобильные операторы Кыргызстана должны соблюдать частотный режим, который существует в приграничных районах.

«На тех параметрах не должны работать чужие операторы, они должны быть в своей зоны и тогда будут соблюдаться все меры безопасности в приграничных районах. С Афганистаном у нас такая же ситуация. Служба связи должна работать в этом направлении», - сообщил Иркаев.

В Службе связи при правительстве Таджикистана «АП» сообщили, что осознают проблему, и несколько раз обращались к коллегам из Кыргызстана по этому вопросу.

«В соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи, мобильные операторы, которые работают в приграничных районах, не должны выходит за границы своих стран. Мы несколько раз отправляли письмо и технические запросы в Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики по этому вопросу», - сообщил заместитель председателя Службы связи Таджикистана Илхом Атоев.

По его словам, так как в Согдийской области жилые районы двух государств находятся очень близко друг от друга, контролировать частоты очень тяжело, но кыргызские операторы должны перенести свои антенны вглубь своей территории, а не вблизи границы.

Илхом Атоев также отметил, что использование сим-карт кыргызских мобильных компаний на территории Таджикистана незаконно.

Сим-карты кыргызских операторов Фото lalafo.kg

«Согласно распоряжению правительства Таджикистана от 2016 года, продажа и использование сим-карт зарубежных компаний категорически запрещена. Мы даже запретили пополнять счёт зарубежных сим-карт из Таджикистана. Проводили разъяснительные работы вместе с сотрудниками МВД в приграничных районах, - сообщил Атоев. – Но, все равно, люди продолжают пользоваться «чужими» услугами»

Мы не можем конкурировать

Мобильные операторы Таджикистана признают, что с каждым днём теряют своих абонентов.

По их данным операторов, с выходом нового постановления правительства РТ за №64 от 9 февраля 2019 года, о подключении SIM-карт только при наличии паспорта образца 2014 года (пластиковая ID-карта), был отмечен спад по подключениям, количество продаж только за первые 13 дней упало на 30%, что вряд ли позволит им конкурировать.

«Интернет у кыргызских операторов очень дешёвый по сравнению с нашими ценами. Они самостоятельно покупают трафик интернета за рубежом и самостоятельно устанавливают цены, и налоги платят меньше, - отмечают они. - В Таджикистане всё наоборот: монополия при покупке интернета, несамостоятельность в установление цен и большие налоги.

«Плюс ко всему мы платим огромные деньги ЕКЦ. Поэтому я думаю, что после нового решения о повышении цен, количество абонентов кыргызских мобильных операторов - граждан Таджикистана, возрастет. И наши мобильные операторы не могут с ними конкурировать», - сообщил источник в одном из мобильных компаний.

Выгодно и качественно!

Жители приграничных районов не скрывают, что пользуются услугами соседних операторов. По их словам, больше всего пользуются интернетом.

«Я не знаю это законно или нет, но знаю, что выгодно. Я уже два года пользуюсь интернетом кыргызских операторов, международные звонки тоже дешёвые. Мой дом расположен недалеко от жилого района Кыргызстана. Сеть оператора Megacom Кыргызстана отлично ловит. В месяц я трачу примерно 200 кыргызских сомов (примерно 27 сомони или $2,9) и никак не ограничиваю себя в использовании интернета», - говорит Бахром Шарипов, житель джамоата Чоркух города Исфары.

Жители джамоата Ворух тоже разделяют мнение жителей соседнего джамоата. Они предпочитают кыргызские операторы за скоростной интернет.

«То, что у них дешёвый интернет ясное дело, но и скорость хорошая. Я живу в селе Точикон джамоата Ворух на границе с джамоатом Ак-сай Кыргызстана и все связи кыргызских операторов здесь «ловятся» хорошо. Я пробовал несколько кыргызских операторов. Интернет очень хороший, просто летит. А баланс я пополняю в джамоате Ак-сай», - говорит Парвиз Джураев, житель джамоата Ворух.

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