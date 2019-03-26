Международная универсальная выставка «Таджикистан-2019» пройдет 28-31 марта в Государственном комплексе «Кохи Борбад».

До настоящего момента, кроме таджикских компаний, для участия в выставке зарегистрировались компании из России, Узбекистана, Южной Кореи, Турции, Афганистана, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Таджикистана.

В рамках выставки 28 марта запланирован Форум деловых кругов Таджикистана и участников выставки.

Стоимость аренды выставочного стенда за 1 квадратного метра составляет $120, еще $120 составляет регистрационный взнос.

Ожидается, что на выставке будет представлена разнообразная продукция: энергетическое оборудование и технологии, горнорудное оборудование и техника, минеральные удобрения, сельхозтехника, продукция пищевой промышленности, легкой промышленности, медицинская техника, фармацевтическая продукция, автозапчасти, средства спасения и противопожарной защиты, оборудование по производству детских игрушек и сувениров и др.

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