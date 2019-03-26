Правительство России совместно с Минобороны РФ разработали схему компенсации за пребывание 201-й военной базы в Таджикистане.

В счет арендной платы российская сторона передаст республике освободившиеся военные городки, сообщает «Известия» со ссылкой на военное ведомство.

По данным издания, эти «излишки» образовались в 2004 году, когда 201-ю мотострелковую дивизию сократили до размеров базы. Тогда же было расформировано несколько полков и батальонов - их городки все это время стояли пустыми или были заполнены меньше, чем на треть.

Таджикистану будет передан военный городок в Кулябе, который российская армия покинула летом 2015 года. В проекте постановления о передаче имущества, с которым ознакомились «Известия», говорится, что соответствующая договоренность между правительствами двух стран в общих чертах была достигнута еще в 2012-м. Однако реализована она так и не была — в настоящее время российской стороной подготавливаются предложения по передаче земли и недвижимости.

В Министерстве обороны Таджикистана не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос "Известий".

Из документа следует, что кроме базы в Кулябе, республике также должен отойти военный городок в Бохтаре.

Минобороны приняло решение о безвозмездной передаче земли и имущества, чтобы не препятствовать «дружественному переговорному процессу между странами», говорится в документе. Тем более что в свое время земельные участки Таджикистан предоставил российским военнослужащим бесплатно.

В документе особо отмечается, что требование платы повлечет за собой переход на арендные отношения, что российской стороне невыгодно: за использование земельных участков и недвижимости, занимаемой 201-й военной базой, придется ежегодно выплачивать около 6 млрд рублей.

По данным «Известий», в городе Куляб Таджикистану передадут три офицерских общежития, воинские парки, медицинский пункт и пункт питания, а также котельную, караульное помещение, склады, здание узла связи, детский сад, открытый бассейн и ряд других объектов, включая инженерную инфраструктуру - от газопровода, канализации и водопровода до линий электропередачи.

Фото Asia-Plus

В постановлении отмечается, что для урегулирования вопросов с передачей недвижимости на местах будет создана специальная межправительственная комиссия, куда войдут представители России и Таджикистана. Все объекты будут передаваться после подписания сторонами акта приема-передачи.

Дважды Краснознаменная

201-я Гатчинская ордена Жукова, дважды Краснознаменная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Она была создана в 2004 году на основе 201-й мотострелковой дивизии. В настоящее время на базе служат и работают примерно 7,5 тыс. солдат, офицеров и гражданских служащих.

Почти 30 лет 201-я дивизия, а потом и база обеспечивали вопросы национальной безопасности РФ и ее союзников в центрально-азиатском регионе, оказывали содействие армии Таджикистана в отражении агрессии с территории Афганистана и охраняли важные государственные и военные объекты.

Солдаты и офицеры базы не раз помогали и пограничникам. Так, в 1993 году именно их подразделения оказали помощь 12-й заставе Московского погранотряда, которая вела неравный бой с превосходящими силами боевиков, пришедших из Афганистана. За эти заслуги в 2012 году база была награждена орденом Жукова.

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