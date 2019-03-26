Национальная авиакомпания Узбекистана предлагает удобные стыковки в/из Душанбе, говорится в сообщении на сайте «Узбекистон хаво йуллари».
Отмечается, что с 1 апреля этого года авиакомпания обеспечивает удобные стыковки на линии Ташкент – Душанбе – Ташкент по первым дням недели:
- в Душанбе из Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Минска, Алматы, Астаны, Тель-Авива, Франкфурта, Риги и Стамбула;
- из Душанбе в Стамбул, Нью-Йорк, Сочи, Астану, Алматы и Ургенч.
График выполнения рейсов (время местное): (23:00) - Душанбе (00:05), Душанбе (01:30) - Ташкент (02:30) .
В авиакомпании подчеркивают, что рейсы выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus A320.
Забронировать и приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.uzairways.com либо во всех офисах продаж НАК «Узбекистон хаво йуллари».
В конце октября авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» перешла на зимнюю навигацию и полеты из Ташкента в Душанбе и обратно выполняются по новому расписанию: два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам.
Каждый понедельник узбекский авиалайнер А320 вылетает из Ташкента в 21:00 и прибывает в Душанбе в 21:40, в тот же день он вылетает из Душанбе в 23:15 и прибывает в Ташкент в 23:55
По четвергам самолет вылетает из Ташкента в 01:00 и прибывает в Душанбе в 01:40, а из Душанбе в Ташкент он вылетает в четыре утра.
Стоимость билета в одну сторону составляет 730 сомони ($78).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Набимуҳаммад Хоркашов – қаҳрамони 8 - каратаи Осиё тарки майдон кард
Идомаи санҷиши ҳодисаи лату кӯби як зан дар Душанбе аз ҷониби корманди милитсия
Кумаки Ҷонибек Муродов ба Қадами Қурбон дар сабти нахустин клипи касбӣ
Дар Шӯрои фармондеҳони нерӯҳои марзбонии ИДМ вазъ бо Афғонистон баррасӣ мешавад
Эмомалӣ Раҳмонро дар Суғд интизоранд
Сиёҳкунии шишаҳои мошинҳо дар Тоҷикистон хеле гарон мешавад
Дар Намангон суманаки вазнаш 7 тонна пухта шуд
Қувваозмоии 500 човандоз барои дарёфти ҷоизаи ҳокими Самарқанд
Гулрухсор: Маро баҳор шоир кард!
Иштироки Эмомалӣ Раҳмон дар “Корвони наврӯзӣ”-и Душанбе
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста