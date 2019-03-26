Распоряжение Антимонопольной Службы о повышении стоимости на мобильный интернет NGN и межсетевые звонки не было зарегистрировано в реестре Министерства юстиции Таджикистана, и, как следствие, не может служить основанием для регулирования цен на услуги мобильной связи.

Министерство юстиции Таджикистана ответило на запрос Гафура Иркаева - председателя Ассоциации операторов мобильной связи страны, о регистрации распоряжения Антимонопольной службы от 4 марта 2019 года статье 89 Закона Таджикистана «О нормативных правовых актах».

Данный ответ попал и в распоряжение "АП".

Согласно статье 89 вышеуказанного закона, министерство юстиции Таджикистана проверяет соответствие нормативных правовых актов общеобязательного характера министерств, государственных комитетов, органов при президенте Таджикистана.

Согласно данному закону, нормативные правовые акты, не прошедшие государственную регистрацию, не влекут правовых последствий и, как не вступившие в силу, не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений и применения санкций за невыполнение содержащихся в них предписаний.

В письме Минюста за подписью первого заместителя министра юстиции Абдуманнона Холкзода отмечается, что данное распоряжение не поступало в министерство для проверки и его регистрации, и не было включено в Реестр государственного учета нормативных правовых документов Таджикистана.

Получается, что распоряжение Антимонопольной службы не может служить основанием для регулирования цен на услуги мобильной связи.

Юристы это уже заявляли

Так, на странице юридической компании "Химоя" в Фейсбуке 12 марта сообщалось, что "общеобязательные нормативные правовые акты министерств, государственных комитетов, органов при президенте Республики Таджикистан, ОРГАНОВ ПРИ - Правительстве Республики Таджикистан, Национального банка Таджикистана, местных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел берутся на учет в Министерстве юстиции Республики Таджикистан после прохождения государственной регистрации.

Государственная регистрация общеобязательных нормативных правовых актов включает в себя:

- правовую экспертизу соответствия этого акта законодательству Республики Таджикистан;

- принятие решения о необходимости государственной регистрации данного акта (вынесение заключения);

- присвоение регистрационного номера;

- занесение акта в Единый государственный Реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан" (ПП РТ №195, от 27.04.2018).

В регистрации общеобязательного нормативного правового акта может быть отказано, если представленный нормативный правовой акт:

- противоречит действующему законодательству;

- ущемляет установленные законодательством права и свободы человека и гражданина или возлагает на них, не предусмотренные законодательством обязанности;

- выходит за пределы компетенции органа, его утвердившего;

- имеет факторы, приводящие к коррупции (ПП№195, от 27.04.2018)".

Ранее руководители общественного фонда «Гражданская инициатива политики Интернет», Ассоциации мобильных операторов, Независимого центра по защите прав человека, Национальной ассоциации независимых СМИ и другие организации обратились к Антимонопольной службе с призывом соблюсти конституционные права граждан в связи с грядущим повышением стоимости интернета.

В нем отмечалось, что рост стоимости Интернета негативно повлияет на деятельность учебных заведений и государственных учреждений, а также на международное сотрудничество.

«Распоряжение противоречит международным обязательствам Таджикистана и негативно влияет на интересы Таджикистана и его телекоммуникационный рынок с точки зрения членства страны во Всемирной торговой организации», – говорилось в обращении, ответ на которое так и не был получен.

Подорожание планируют с 27 марта

Согласно распоряжению Антимонопольной службы от 4 марта, с 27 марта мобильные операторы должны установить новые тарифы на мобильный интернет в стране: 1 Мб - не менее 5 дирамов.

Если в настоящее время один гигабайт интернета у таджикских операторов стоит примерно 30-35 сомони, то с 27 марта будет стоить не менее 51 сомони без учёта непрямых налогов. А с учётом НДС -18% и акциза - 5% не менее 63 сомони ($6,7).

Также, согласно этому распоряжению, стоимость разговоров по NGN планируют повысить в 10 раз – с 10-12 дирамов до 1,2 сомони.

Перед праздниками Навруз мобильные компании опубликовали на своих сайтах предупреждение о том, что с 27 марта ожидается повышение тарифов на интернет-услуги компаний.

«Доводим до Вашего сведения, что на основании Распоряжения Антимонопольной службы от 4 марта 2019 года, за № 31 «О тарифах электрической связи», с 27.03.2019 будут произведены изменения в стоимости тарифов и услуг компании. Более подробная информация будет дополнительно представлена на сайте», - указывалось на сайте компании «Babilon-m». По на сайте никакой дополнительной информации не появилось.

Подобного рода объявление было размещено и на сайте компании Tcell. Однако также подробной информации о б изменении тарифов там пока нет.

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