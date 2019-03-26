Официальное число ВИЧ-инфицированных заключенных в исправительных учреждениях Таджикистана составляет 307 человек, говорится в докладе Уполномоченного по правам человека Таджикистана за 2018 год.
В опубликованном докладе отмечается, что высокая смертность и инфекционные заболевания являются главными проблемами исправительных учреждений Таджикистана.
«В 2018 году 4600 заключённых прошли ВИЧ - тестирование и было выявлено 30 новых случаев», - сообщается в докладе.
Там же отмечается, что из 307 зарегистрированных в исправительных учреждениях Таджикистана ВИЧ-инфицированных 262 обеспечены антиретровирусной терапией.
По данным доклада, в исправительных учреждениях страны в 2018 году было зафиксированы 173 новых случаев заражения туберкулезом.
В докладе отмечается, что условия пребывания заключённых и отношение работников учреждений к ним улучшается год за годом.
В целях улучшения соблюдения прав человек в закрытых и частично закрытых учреждениях, Уполномоченный по правам человека Таджикистана рекомендует организовать разъяснительные работы о международных и внутренних нормах и регулярно проводит мониторинги этих учреждений.
Примечательно, что данный доклад был опубликован впервые и уже при новом Омбудсмене - Умеде Бобозода, которого президент назначил на эту должность в начале марта. До этого пост в течение 10 лет занимал Зариф Ализода.
По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, на 1 декабря 2018 года в Таджикистане проживают 8026 ВИЧ-инфицированных людей.
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