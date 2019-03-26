Стоимость продаваемых Национальным банком Таджикистана золотых мерных слитков за последний год увеличилась на 6%. Один грамм продаваемого регулятором золота в настоящее время стоит примерно 420 сомони (около $45).
Цена золотого слитка, весом 10 граммов, установлена в размере 4 тысячи 203 сомони, а цена обратной покупки – 4 тысячи 105 сомони, сообщается на сайте НБТ.
В этом же периоде 2018 года регулятор продавал слитки аналогичного веса по цене 3 тысячи 926 сомони, а выкупал по 3 тысячи 966 сомони.
Таким образом, за год стоимость золотого слитка выросла на 6%.
Нацбанк Таджикистана продает золотые слитки весом 5, 10, 20, 50, 100 граммов. Аффинированные золотые мерные слитки были выпущены в свободное обращение с июня прошлого года.
Цена продажи и покупки мерных слитков определяется ежедневно и устанавливается в национальной валюте.
Стоимость грамма золота в слитке существенно зависит от веса приобретаемого слитка. При покупке маленького слитка цена 1 грамма золота будет дороже, чем при покупке большого.
Слитки отечественного происхождения
В качестве сырья для выпуска регулятором золотых слитков используется добываемый в республике металл.
Все производимое в Таджикистане золото, по данным Минпрома, приобретается НБТ и Минфином.
В прошлом году золотодобывающие предприятия страны установили очередной рекорд по выпуску этого драгметалла: более 6,4 тонн.
В Минпроме воздерживаются от оглашения объема произведенного в республике золота, однако сообщают, что выпуск этого металла в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 16,9%.
Исходя из того, что в 2017 году было произведено 5,5 тонн золота, можно предположить, что в минувшем году с учетом роста на 16,9% выпущено более 6,4 тонн металла.
В министерстве подчеркивают, что в недрах республики находятся большие запасы золота. Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.
Золотоносные месторождения с балансовыми запасами в основном расположены в центральной части республики.
Главным золотодобытчиком в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие «Зарафшон», на долю которого приходится около 70% от общего объема добываемого металла.
Добычей золота в стране занимаются десятки компаний, из которых самыми крупными наряду с СП «Зарафшон» являются СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».
Мировые цены продолжают расти
В понедельник котировки золота на мировом рынке обновили четырехнедельный максимум, поднявшись выше отметки $1320 за тройскую унцию (1 троянская унция = 31,1 грамма).
Подъем цен вызван усилившимися опасениями относительно перспектив экономики США и Европы, а также планов Федеральной резервной системы (ФРС) не повышать ставку до конца года. В таких условиях инвесторы увеличили вложения в «золотые» фонды, активы которых обновили трехнедельный максимум, достигнув 2242 тонн, сообщает «Коммерсант».
По данным агентства Reuters, котировки золота на мировом рынке в понедельник, 25 марта, поднимались до отметки $1322,89 за тройскую унцию, максимального значения с 28 февраля.
Отмечается, что уверенный рост цен продолжается третью неделю подряд, за это время золото подорожало на 3,2%.
Растут в цене за последние недели и другие драгоценные металлы. Стоимость серебра поднялась на 3,2%, до отметки $15,7 за унцию, платины — на 6,2%, до $858 за унцию.
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