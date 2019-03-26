Президент России Владимир Путин посетит соседний Кыргызстан с государственным визитом, который намечен на 28 марта.
Цель визита, как передает АКИpress со ссылкой на главу отдела по внешним отношениям Аппарата президента Кыргызстана Данияра Сыдыкова, это углубление кыргызско-российских отношений, союзничество и укрепление экономических отношений. Сыдыков выразил надежду, что по итогам визита будут подписаны примерно 30 соглашений.
Договора будут охватывать вопросы инфраструктуры, военно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, транспорта, а также вопросы миграции.
Он напомнил, что перед визитом Россия приняла решение вновь применить амнистию в отношении граждан Кыргызстана, которые незначительно нарушили законы – они могут выехать из России до 22 апреля и выйти из «черного списка».
Вопрос об открытии второй военной базы России в Кыргызстане рассматриваться не будет, заявил Данияр Сыдыков.
«В настоящее время готовится протокол об изменении статуса российской военной базы в республике, детали раскрыть не могу, переговоры по данному вопросу продолжаются», - цитирует его ТАСС.
На сегодня в Киргизии действует Объединенная военная база России, в состав которой входят испытательный полигон на озере Иссык-Куль, сейсмостанция в городе Майлуу-Суу (Ошская область), узел связи ВМФ в поселке Чалдыбар (Чуйская область), а также авиабаза в городе Кант (Чуйская область).
Ранее президент КР Сооронбай Жээнбеков на открытии пограничного комплекса в селе Отукчу Кадамджайского района Баткенской области, построенного в рамках соглашения между Кыргызстаном и Россией, обращаясь к присутствующим на церемонии представителям России, выразил им благодарность, отметив, что Кыргызстан высоко оценивает помощь России не только в части укрепления пограничной безопасности и военно-технического сотрудничества, но и в вопросах образования, медицины и в миграционной сфере.
"Хочу особо отметить личный вклад в развитие наших двусторонних отношений и в обеспечение региональной безопасности Владимира Путина. Как вы знаете, мы ждем Владимира Владимировича с государственным визитом в Кыргызстан. Предстоящий визит поднимет кыргызско-российское союзничество и стратегическое партнерство на еще более высокий уровень", — передает пресс-служба слова Жээнбекова.
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