Ее «дамская» сумочка всегда полна проводов и коннекторов, лучший отдых для нее – это минимальное количество звуков и гармония с природой; она радуется любой встрече с новым человеком и заряжается каждой из них для создания новой песни. В гостях радио Asia-Plus невероятно светлый и добрый человек, талантливый музыкант и потрясающий звукорежиссер Шахринисо Яковлева.
Почему Далер Назаров напоминает ей доброго стоматолога? Что сложнее – делать звук для фильмов или отстраивать его для живого концерта? Как привить любовь к музыке и зачем это нужно? Все это в нашем очередном подкасте.
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