МВД Таджикистана продолжает проверку в отношении милиционера, ударившего женщину на улице Душанбе. Ранее он был уволен из органов внутренних дел.

Проверка проводится по факту избиения женщины и по ее результатам будет принято решение о привлечении милиционера к уголовной ответственности, об этом «АП» сообщил источник в МВД Таджикистана.

«Сама пострадавшая женщина пока официально не обратилась к правоохранительным органам с просьбой привлечь милиционера к уголовной ответственности», - отметил источник.

Видео, где мужчина в милицейской форме спорит о чем-то с женщиной на одной из улиц города Душанбе, а потом бьет ее, появилось 21 марта в социальных сетях и вызвало бурю возмущения.

На записи видно, как милиционер бьет женщину. Когда двое прохожих делают ему замечание и отвлекают его внимание, женщина бьет его по голове. Потом уже в кадре видно, что женщина лежит, а милиционер закручивает ей руки за спину.

По данным МВД, попавшим на видео милиционером оказался инспектор дорожно-патрульной службы МВД страны, старшина милиции Сафарбек Махмасаидзода.

Правоохранительное ведомство ранее сообщило, что Сафарбек Махмасаидзода пытался пресечь правонарушение, которое совершила жительница района Рудаки 33-летняя Мадина Шамсова.

"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушила общественный порядок, и при попытке пресечения данного правонарушения сотрудник милиции допустил грубость в отношении Шамсовой, тем самым нарушив соответствующие приказы МВД", - сообщало МВД РТ.

Приказом министра внутренних дел, старшина милиции Сафарбек Махмасаидзода уволен из органов внутренних дел, а руководство спецподразделения «Вохиди махсус» МВД республики, в котором служил уволенный, за недостаточную воспитательную работу среди личного состава привлечено к дисциплинарной ответственности.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.