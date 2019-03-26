Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и наследный принц эмирата Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян в ходе переговоров в столице ОАЭ достигли договоренностей на общую сумму 10 млрд, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
«Принято Совместное заявление между Узбекистаном и ОАЭ. Стороны обменялись подписанными документами о сотрудничестве в области инвестиций, финансов, альтернативной энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования. В целом в рамках визита достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов», – говорится в сообщении пресс-службы, на которую ссылается CA-NEWS.
По официальным данным, в 2018 году торговый оборот между Узбекистаном и ОАЭ составил почти $400 млн. Президент Узбекистана отметил, что данный показатель вырос по сравнению с прошлыми годами, однако, с учетом потенциала сторон, недостаточен. В связи с этим на переговорах были обсуждены вопросы всестороннего расширения двустороннего сотрудничества, укрепления практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах.
Особое внимание было уделено сфере туризма. Согласно официальным данным, большой туристический интерес у жителей Эмиратов вызывают мавзолеи предков узбекского народа и природа страны. В прошлом году число туристов из ОАЭ, посетивших Узбекистан, увеличилось в 1,5 раза.
Напомним, что накануне официального визита в ОАЭ президент Мирзиёев подписал указ, согласно которому с 20 марта этого года для граждан ОАЭ введен безвизовый режим сроком на 30 дней, а предпринимателям будут выдаваться многократные годичные визы.
Кроме этого, гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями, будут оформлять многократные визы сроком до одного года в течение 3 рабочих дней, не считая дня приема документов. Также отменяется требование об обращении приглашающего юридического лица в Узбекистане в МИД.
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