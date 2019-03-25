Следственный комитет передал в прокуратуру первое уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами которого стали 60 человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 280 томов уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру «для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения».

По информации «Интерфакса», дело передадут в суд в мае.

Обвиняемыми проходят семь человек.

Между тем, Генеральная прокуратура РФ направила в Польшу запрос о выдаче экс-главы компании-владельца кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Россию, сообщает ТАСС.

Вячеслав Вишневский - руководитель Кемеровского кондитерского комбината, на базе которого был построен ТРЦ "Зимняя вишня", был задержан на территории Польши. После трагедии он скрывался от следствия. Следователи подозревают его в даче взяток лицам, ответственным за приемку "Зимней вишни" после реконструкции здания. По данным СК, Вишневский передал чиновникам около семи миллионов рублей за то, чтобы переделанный из кондитерского комбината ТРЦ был введен в эксплуатацию.

25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В результате погибли 60 человек, среди них 37 детей. Кроме людей, жертвами пожара стали около 200 животных из контактного зоопарка. Они были заперты в клетках на третьем этаже торгового центра.

Обвинения по уголовным делам предъявлены в общем - 15 фигурантам.