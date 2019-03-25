Ровно шесть лет назад, 25 марта 2013 года в центре Душанбе пропали две девочки - шестилетняя Малика и четырехлетняя Сабина Араловы. Они играли во дворе своего дома, рядом с торговым центром «Садбарг», по улице Айни.

С тех пор их никто не видел. Но родители девочек все ещё надеются, что их дети когда-нибудь найдутся.

25 марта 2013 года в дом семьи братьев Араловых пришла беда. Двоюродные сестры - шестилетняя Малика и четырехлетняя Сабина пропали средь бела дня возле дома, где они проживали, недалеко от торгового центра «Садбарг». К поиску детей тогда подключились все без исключения: милиция, спасатели, волонтеры, на помощь позвали даже специалистов из ФБР, дело под личный контроль взял министр внутренних дел, об исчезновении говорил даже президент страны.

Добровольцы ежедневно прочесывали все подвалы и стройки, милиция работала с подозрительными личностями, по всей республике были развешены фотографии пропавших сестер, инициативная группа в ФБ объявила сбор средств на случай, если похитители захотят выкуп.

На поиски подключились даже экстрасенсы. Но масштабные поиски не дали результатов.

Возможно, многие таджикистанцы уже подзабыли этот жуткий случай, но только не родители пропавших девочек.

- Разве можно их забыть, - говорит Улугбек Аралов, отец Сабины. – Мы думаем о них каждый день. И хотя уже давно переселились на новое место, стереть из памяти тот жуткий день невозможно.

По словам Араловых, все эти годы поиски пропавших детей не прекращались, девочки до сих пор значатся пропавшими без вести, а у следствия и родителей нет ни малейшей зацепки в этом деле.

- Мы находимся в постоянном контакте с работниками милиции, но, к сожалению, пока никаких новостей нет, - рассказал Улугбек.

По его словам, сейчас в их семье растут двое сыновей - Самир и Аслан.

Аслан родился уже после того, как исчезла его старшая сестра.

- После пропажи Сабины мы не могли отпускать своих сыновей гулять во дворе. Из квартиры мы переехали в частный дом, чтобы они могли гулять только в собственном дворе, за забором и за закрытыми дверями, - признается Нигина, мать Сабины.

- Каждый день я молю Бога о том, чтобы Сабинка нашлась, каждый день я засыпаю и просыпаюсь с мыслью только о том, где мой ребенок, что с ним, сыт ли он, одет ли, кто рядом с ним? И не понимаю, за что нам выпало такое наказание? - говорит она.

Вопросы без ответов

С домом, где проживали Араловы, связано еще два похищения детей. Спустя полтора года после пропажи Малики и Сабины, 8 августа 2014 года, в том же доме по улице Айни пропала пятилетняя Осия Диловарова (в документах значится как Сабохат Диловарова). Араловы жили на первом этаже дома, а Осия - на восьмом.

Похищенная и затем убитая 5-летняя Осия Диловарова

Ее поиски также не увенчались успехом. Месяц спустя, тело Осии было обнаружено в арыке в Гиссарском районе, в 25 километрах к западу от Душанбе. Как сообщил позже «АП» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мухаммадризо Халифазода, тело девочки было найдено, мать ее опознала, но установить личность преступника так и не удалось, в связи с этим следствие было приостановлено.

По словам сотрудников центра судмедэкспертизы, смерть девочки наступила в результате удара по голове. Кто и почему украл Осию, как она оказалась на берегу арыка в 25 километрах от Душанбе, эти вопросы до сих пор остаются без ответа.

В том же доме летом 2016 года произошла еще одна попытка похищения ребенка, к счастью, неудавшаяся.

Обвиненные в этом "киднеппинге" Матлуба Ахмедова и Рахмонали Гиёсов в ноябре 2016 года приговором суда района Шохмансур города Душанбе были осуждены соответственно на 9 и 8,5 лет тюрьмы.

По данным следствия, 48-летняя Матлуба Ахмедова организовала похищение 7-летней Ф.Б. на почве личной неприязни к ее матери. Она и мать девочки Фарангис Бадалова работали в одном из столичных массажных салонов – первая была хозяйкой салона, вторая - администратором.

В день «киднеппинга» - 20 июля, Ахмедова поручила водителю Кароматулло Маджидову довезти 7-летнюю девочку Ф.Б. из района торгового центра «Садбарг» до Зарафшона, предварительно показав ему фото ребенка. Маджидов должен был получить за эту «услугу» 2 тысячи долларов.

Матлюба Ахмедова, осужденная за попытку кражи ребенка

Однако, по информации МВД, Кароматулло Маджидов, бывший сотрудник милиции, который в свободное время занимался частным извозом, увидел в намерениях женщины преступные действия и сообщил об этом соответствующим органам. Ф.Б. была освобождена усилиями сотрудников УБОП. Был задержан и «партнер» Ахмедовой в похищении ребенка – медицинский работник Рахмонали Гиёсов.

Следствием было установлено, что преступная группировка арендовала квартиру в микрорайоне «Зарафшон» – именно туда должны были доставить 7-летнюю Ф.Б. Как писали тогда местные СМИ, во время обыска в квартире были обнаружены и изъяты медицинские инструменты, шприцы, лекарственные препараты (Феназепам, Диазепам) и детская одежда. В салоне автомашины, в которой должны были доставить Ф.Б. к месту назначения, был обнаружен шприц с усыпляющим средством.

Ранее предполагалось, что Матлуба Ахмедова может быть причастна к похищению и других детей в этом доме. Тем более, что Ахмедова когда-то проживала там, а ее массажный салон находился недалеко от этого дома.

Но позже МВД сообщило, что Ахмедова к данным случаям непричастна.

"Не забудьте наших девочек"

Родители Сабины и Малики боятся, что, в конце концов, все забудут о девочках.

- Наверное, сейчас их трудно найти по прежним фотографиям, но любое преступление рано или поздно может быть выявлено, - говорят они. - Мы на это надеемся, как и на то, что наши девочки живы и когда-нибудь мы их снова увидим. Мы просим наших соотечественников, не забудьте наших девочек, и если вам станет известно хоть что-то, связанное с нашими детьми, дайте нам знать.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о Малике и Сабине, просьба звонить по тел.: 919-00-12-00. Улугбек Аралов