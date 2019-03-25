Aero TELEGRAPH – один из ведущих онлайн-журналов по авиации недавно внес в ТОP-10 старейших авиакомпаний мира таджикскую - «Таджик Эйр». И это действительно так, ведь даже открытие первой авиалинии Бухара - Душанбе было связано с образованием 14 октября 1924 года Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.
Летом 1930 года в Душанбе был открыт аэродром и в таджикскую столицу сразу прилетели два пассажирских самолета типа Юнкерс «F13». С этого момента и началась организация Душанбинского авиаузла.
В довоенные годы Душанбе соединился со всеми основными населенными пунктами республики. В 1932 году устанавливается связь с Хорогом, до которого обычно добирались верхом на лошади 20 дней. Самолетом же это расстояние покрывалось за 2,5 часа.
Авиация в Таджикистане развивалась стремительно. Если в 1934 году самолеты Душанбинского аэропорта перевезли 8 тысяч пассажиров, то спустя 6 лет - в 1940 году - уже 50 тысяч.
В 40-90е гг. таджикское управление гражданской авиации по количеству воздушных линий, удельному весу авиации в пассажирских и грузовых перевозках уверенно занимало первые места в Аэрофлоте СССР.
Смотрите редкие исторические фотографии авиакомпании «Таджик Эйр», охватывающие период 1930-90-х годов.
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Авиация развивалась в СССР. И в республиках были построены аэропорты. В Таджикистане после 1991 ничего не развивалось и не развивается. Страна стремительно самоуничтожается