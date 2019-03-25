Обращение к ВВП и Индексу человеческого развития (ИЧР) ООН, которые выступают основным мерилом оценки совокупной мощи государства, дает неутешительные ответы. Наша небольшая республика по ИЧР в настоящее время занимает 127 место из 189 стран, участвующих в рейтинге. А ВВП страны равносильно бюджету крупной европейской футбольной команды.

Известный таджикский политолог Абдугани Мамадазимов предлагает заняться поиском других индикаторов, которые могли бы раскрыть колоссальный неиспользованный потенциал нашего древнего народа.

Согласно рейтингу британского Фонда новой экономики, Таджикистан в 2012 году находился в 43 месте в «Международном индексе счастья», отражающем благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира.

Другими словами, мы находимся в среде 50 счастливых наций современности. Воодушевленный таким положением дел мы продолжили поиск нахождения достойного места таджикского народа в мировой истории и современных глобальных трендах.

Данный поиск привел нас к раскрытию концепции «мягкой силы», впервые предложенный американским политологом Джозефом Наем - младшим, где язык и культура конкретного народа (нации, страны) - это «мягкая сила», которая играет ключевую роль в международных отношениях, непосредственно или опосредственно влияя на мировую политику и деловые связи.

Естественно пока еще не проводились глобальные исследования по выявления рейтинга роли культуры в глобальных процессах, но мы попытались анализировать составные части мягкой силы таджикского народа.

«Восьмигранная звезда» «мягкой силы» таджиков

Из чего же состоит мягкая сила таджикского народа и его непосредственных предков? На наш взгляд, это следующие составляющие:

1.Навруз-как главная мягкая сила таджикского народа;

2.Рудаки и таджикская (таджикско-персидская) поэзия;

3.Таджики - воспитатели великих визирей Востока;

4.Таджики – обладатели шелковой дипломатии;

5.Таджики - хозяева «Крыши мира».

Празднование Навруза Фото Asia-Plus

Навруз

Немногочисленные древние народы мира являются создателями календаря. Древние римляне счет нового года с 1 января ввели со времен императора Юлия Цезаря, который постепенно распространился по всей Европе и в остальном мире. Древние китайцы имеют свой (восточный) календарь, в котором Новый год, в основном, приходится к концу января и началу февраля, который празднуется не только в Китае, но и многих странах Восточной Азии.

Предки таджиков (как и другие иранские народы) являются создателем одного из древнейших календарей мира, где Новый год, точнее новый день очередного года («Нав» - «Новый» - «руз»- «день») совпадает с днем весеннего равноденствия (21 марта). Другими словами, из всех ныне существующих древнейших календарей мира, календарь наших славных предков самый гармоничный, обеспечивающий равноправия между обществом и природой.

Вот что писал по этому поводу в «Шахнаме» великий Фирдоуси:

- Пусть праздником приходит новый год,

В этот день земля от тягот отдохнет.

Во веки древний праздник не забудем,

Пусть он о трех царях напомнит людям.

Эти строки свидетельствует о том, что предположительно, Навруз стал праздноваться уже со времен правления трех легендарных шахов Пешдадидов (Хушанг, Тахмурас и Джамшед), предшествовавших исторической династии Кеянидов (пр. III тысячелетие до н.э.). Поэт напоминает нам, что Навруз - один из самых древних из известных праздников на Земле.

Отрадно, что по истечении нескольких тысячелетий, усилиями наших предков и их верных учеников (различных тюркских племен и народов) Навруз не только сохранил ареал своего существования (Вароруд, Хорасан и Иран), но и несколько расширил его, доходя до Индийского субконтинента на юге, до лесостепных полос России (Татарстан) на севере, европейской части Турции на западе и границ Монголии на востоке.

Рудаки и таджикская (таджикско-персидская) поэзия

Ареал распространения таджикского (дари-форси) языка и литературы первоначально совпадал с ареалом празднования Навруза (Вароруд, Хорасан и Иран). Однако позднее, по мере расширения ареала цивилизованного мира, когда представители других культур, стали заниматься переводом на свой родной язык той утончённой мысли и глубины духа, заложенной в недрах таджикской (таджикско-персидской) поэзии, она шагнула через континенты и моря.

Со временем она заняла свое место в пьедестале великих литератур мира. Приведем один пример из далекой Центральной Америки, где, в основном, доминирует испанская литература: самого известного национального лидера государства Панамы зовут Омар Торрихос, который получил всемирную известность после подписания с США соглашения о постепенной национализации Панамского канала. Он был сыном колумбийца - школьного учителя, который обожал поэзию Омара Хайяма.

Другими словами, утонченная лирика предков таджиков проникла в среду интеллигенции той культуры, которая также имеет свои глубокие традиции (вспомните: Сервантеса, Неруды, Габриэль Маркеса и др.).

Таджики - воспитатели великих визирей Востока

У известного советника грозного Чингизхана, киданьца Елуй Чуцая имеется крылатое слово: «Сидя на коне можно захватить страну, но сидя на коне нельзя управлять страной». Другими словами, таджики и его предки, живя на границе между «оазисом и степью», часто становились очевидцами завоеваний и создания новых государств, куда затем привлекались лучшие их представители для управления обширными государственными образованиями.

В Тюркском каганате были лучшие советники-дипломаты из таджиков (Маниах), у Аббасидского халифата выделялись великие визиры-Бармакиды; у сельджуков - Низом-уль- мулк; у Чингизидов - Махмуд Яловач, его сын Маъсуд и многие другие; у поздних Тимуридов - Мавлоно Абдурахман Джами, у поздних династий Бухарского эмирата - садры и джуйбарские шейхи и т. д.

А классическое таджикское государство Саманидов не только воспитало плеяду домов великих визирей - Балъами, Утби, но и создало целостную административную госструктуру под управлением визирей (диваны), которые просуществовали до нового времени.

Таджикские великие визири не только умело управляли государственными образованиями, но и внедрили практику меценатства над творческой интеллигенцией, которая продолжается по сей день во многих государствах Востока и Запада.

Шелковая дипломатия

К огромному сожалению, все ведущие западные теоретики дипломатии (англичанин Никольсон, француз Камбон, американцы Сэтоу, Бжезинский, Киссенджер) ничего не говорят об историческом типе мировой дипломатии, которая доминировала в мире во времена древности и средневековья. Только Гарольд Никольсон с сожалением упоминает, что современная дипломатия берет свое начало с меркантилизма средневековой Италии. А между прочим, именно итальянские морские державы - Венеция, Генуя, Флоренция и другие, как конечный (западный) пункт Великого шелкового пути выступили передаточным звеном идей и ценностей шелковой дипломатии в другие страны Европы.

Более полутора тысячелетия в мире господствовала шелковая дипломатия, имеющая две разновидности - китайскую и таджикскую (точнее, согдийскую).

Китайская разновидность шелковой дипломатии использовала ценный товар своего времени - шелк как дарственный материал, получатель которого превратился в вассала китайского императора по древнекитайскому дипломатическому церемониалу. А таджикская (согдийская) разновидность шелковой дипломатии предусматривала не формат «сюзерен-вассал», а как суверенные субъекты международных отношений.

Таджикские купцы, получившие название сартхаваки (погонщики торговых караванов), не только обеспечивали мировой торговый баланс между его сухопутным и морским частями (принцип эпохи Саманидов - «кони на севере, корабли на юге»), но дали миру первую форму глобализации - торговые сношения между всеми заселенными регионами мира. В настоящее время изучение этого опыта и его применение в условиях нового мира также способствует оценки данного типа мягкой силы таджикского народа.

Памир - «Крыша мира»

Обладание Памиром, который заслуженно называют «Крышей мира», имеет не только географический фактор, но и еще не изученный фактор «места встречи» мировых цивилизаций.

Памир. Архивное фото Фото с сайта silkroadexplore.com

Рассудите сами: здесь встречаются все основные (пять) цивилизаций мира: с востока в «Крышу мира» упирается конфуцианско-буддийский мир (в лице Китая) и не понимающий религиозной сущности современных людей; с юга, со стороны «Большого Кашмира» индуистский мир (поднимающаяся Индия); со стороны юго-запада - исламский мир, терзающийся под неистовством своей радикальной части; с запада доноситься ветер «прав и свобод человека», бросающий вызов нашей традиционной культуре; а с севера люди, которых древние китайцы называли «натягивающими стрелу», предлагают нам защиту и опеку.

Не быть «слабой копией»

Несомненно, имеется множество других элементов мягкой силы древнего таджикского народа: такие как суфизм (как шестой элемент), традиционная музыка - «Шашмаком» (седьмой элемент) и зодчество - в облике мавзолея Саманидов, Регистон, Тадж-Махал, Минораи Калон (как восьмой элемент). Все вместе они образуют «восьмигранную звезду» научное изучение и популяризация которых, поставит таджикский народ в «двадцатку» успешных народов и наций современности.

И тогда мы раз и навсегда избавимся от комплекса «слабая копия великих оригиналов».

Навруз - «Новый день» предоставляет нам новые возможности вновь пристально взглянуть в нашу неиссякаемую историю и культуру.