Бахтовар Абдуллоев (первый слева), бронзовый призер Кубка мира.

Спортсмены Таджикистана завоевали бронзовые медали на Кубке мира по самбо памяти Анатолия Харлампиева, проходившего 22-24 марта в Москве.

Всего в Кубке мира «Мемориал Харлампиева-2019» в столице России приняли участие 250 спортсменов из 33 стран.

Соревнования проводились по спортивному (среди мужчин и женщин) и боевому самбо (только среди мужчин), сообщает Всероссийская федерация самбо. Эти разновидности самбо различаются набором действий, допустимых для применения спортсменами в процессе схватки. Боевое самбо включает в себя удары руками и ногами, возможность проведения удушающих приемов.

Таджикистана на мировом первенстве в Москве представили 4 борца.

Удачно стартовал в Кубке молодой таджикский борец, чемпион мира по самбо 2018 года Хушкадам Хусравов. В своей первой схватке в весовой категории до 62 кг он взял вверх над нидерландским спортсменом Нияком Ланиерецом.

Во втором поединке Хушкадам победил представителя Эстонии Вадима Фомина, но затем уступил хозяину турнира, российскому спортсмену Владимиру Березовскому.

В схватке за третье место Хусравов взял вверх над монгольским борцом Унуболдом Лхагваджамцем, и таким образом стал обладателем бронзовой медали.

Также «бронзу» завоевал Бахтовар Абдуллоев (до 100 кг), выступивший в разделе боевое самбо.

Два других представителя Таджикистана – Файзиддин Абдуллоев (до 90 кг) и Сорбон Латипов (до 62 кг) остались без медалей.

В рамках Кубка мира также прошло заседание исполкома Международной федерации самбо (FIAS). На заседании было принято решение о том, что чемпионат мира 2020 год по самбо пройдет в столице Туркменистана Ашхабаде.

Помимо этого, исполком организации единогласно принял решение о проведении с 2020 года чемпионата мира по пляжному самбо и командного Кубка мира.

Напомним, чемпионат мира 2019 года пройдет в Сеуле с 7 по 11 ноября.