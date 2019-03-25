Питер Табичи, преподаватель из Кении на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как «Лучший учитель в мире», сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную пресс-службу Дубая Dubai Media Office.
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея вручает премию «Лучшему учителю в мире» начиная с 2015 года. В этом году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.
Церемония вручения премии состоялась 24 марта в Дубае. В финал соревнования пробились претенденты из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Грузии, Индии, Кении, Нидерландов, США и Японии.
Тридцатишестилетний Питер Табичи является учителем естественных наук в сельской средней школе в Кении. По словам организаторов премии, на всю школу, в которой работает победитель конкурса, есть только один компьютер, и на одного учителя приходится 58 учеников.
Также Табичи известен тем, что отдает большую часть своей зарплаты на помощь бедным.
В 2018 году премию получила Андриа Зафираку - учитель изобразительных искусств и текстильного дела из школы в неблагополучном районе города Бристоль в Великобритании.
Премия фонда Санни Варкея вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Бизнесмен индийского происхождения Санни Варкей основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education.
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