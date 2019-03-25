В южной афганской провинции Гильменд десятки военнослужащих погибли и получили ранения 24 марта в результате нападения талибов на их посты, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя Министерства обороны Афганистана Каиса Мангала.
Атаки произошли в уезде Сангин. По словам представителя военного ведомства, погибли не менее 10 военных, еще 13 ранены. Талибы также понесли потери в результате авиаударов и наземных операций, но число убитых с их стороны не называется.
23 марта боевики взорвали две бомбы на юге Афганистана - на стадионе в городе Лашкаргах, столице провинции Гильменд, где шло празднование Дня фермера (Навруз), пишет Фергана. В результате погибли три человека (по данным агентства Pajhwok, четыре), более 30 пострадали, преимущественно местные чиновники и сотрудники органов безопасности. Всего на праздновании собрались около 1000 человек.
На мероприятии присутствовал губернатор провинции, в числе убитых, по данным TOLOnews, глава Управления экономики провинции Мохаммад Хан Нусрат. Ответственность за взрывы взяло на себя движение «Талибан». Афганский президент Ашраф Гани осудил атаку.
В тот же день два часа спустя в южной провинции Кандахар в результате вооруженного нападения погиб член парламента Афганистана Обайдулла Барекзай, однако представитель талибов Забихулла Муджахид отверг причастность группировки к этому убийству.
Афганские войска провели против «Талибана» операции в восточной провинции Нангархар, где убиты пятеро боевиков, и нанесли авиаудар по позициям «Талибана» в долине Тактай в уезде Ачин. Напомним, что силовики на фоне попыток США установить мир в стране объявили новую войну террористам и отказались брать в плен боевиков.
Представители США и движения «Талибан» в ходе шестнадцатидневных переговоров, завершившихся 12 марта в Катаре, договорились о выводе американских войск из Афганистана, не условившись о сроках.
Сейчас договоренности обсуждаются в Вашингтоне и с другими партнерами США. Талибы в свою очередь рассматривают вывод всех сил НАТО из Афганистана как основное условие прекращения боевых действий. При этом они по-прежнему отказываются вести прямые переговоры с афганским правительством, называя его нелегитимным.
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