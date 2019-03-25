Погибший житель приграничного с Афганистаном джамоата Даштиджум района Шохин (бывший Шуроабад) подорвался на противопехотной мине 23 марта на холмах в момент сбора трав, об этом «АП» сообщил источник в МВД Таджикистана.

Он скончался от полученных ран во время транспортировки в больницу. У погибшего остались жена и пятеро детей.

По данным оборонного ведомства Таджикистана, противопехотные мины были установлены на данном направлении госграницы Таджикистана с Афганистаном в годы гражданской войны, где часто совершали вооруженные вылазки бойцы Объединенной таджикской оппозиции.

По данным Национального минного центра Таджикистана, в целом за последнее двадцать лет 374 граждан республики погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 таджикистанцев получили ранения.

В ходе разминирования получили травмы 20, а погибли двое таджикских саперов.