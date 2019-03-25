Олимпийская сборная Таджикистана по футболу с победы стартовала в отборочном турнире чемпионата Азии-2020. В матче второго тура в группе «F» подопечные Усмона Тошева 24 марта в Ташкенте обыграли своих сверстников из Индии со счетом 2:0.
В составе таджикской сборной оба гола забили новобранцы столичного ЦСКА «Памир» Далер Ёдгоров и Шарафджон Солехов, которые соответственно отличились на 30-й и 85-й минутах поединка, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
Теперь в заключительном туре во вторник, 26 марта, олимпийская сборная Таджикистана сыграет с хозяевами отборочного турнира – сборной Узбекистана. Встреча пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.
По итогам отборочного раунда победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих квартетах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 8 по 26 января 2020 года в Таиланде.
В случае если хозяин чемпионата Азии-2020 сборная Таиланда в отборочном турнире займет первое место в своей группе (или окажется среди четырех команд, которые заняли вторые места в своих группах с наилучшими показателями), то пятая команда среди лучших вторых мест получит путевку в финальный этап турнира.
Три лучшие команды чемпионата Азии-2020 в Таиланде получат путевки на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.
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