Столичная милиция возбудила уголовное дело в отношении Кабира Кабирова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст.212 УК РТ) – эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ночью 23 марта 19-летний Кабир Кабиров, сын владельца душанбинского рынка «Султони Кабир» Аваза Кабирова находясь за рулем автомашины «Лексус-450», следовал по проспекту Рудаки в центре столицы, попал в автокатастрофу, которая унесла жизни двух пассажиров - 19-летнего Саидджафара Саидова и Некзода Сахобиддинзода, сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.
Водитель превысил допустимую скорость передвижения, его автомашина сначала врезалась в бетонное ограждение у дороги около здания таджикского парламента, а затем в столб.
Сам Кабиров и третий пассажир – Саидвали Убайдуллоев с различными травмами были госпитализированы в больницу «Истиклол».
19-летний Кабир Кабиров – студент I курса факультета международных отношений Таджикского национального университета.
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Кулли ахбор
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Tajik8
Ну вот допрыгался 7 экспертиз и он не виновен
Гость9
Откуда же у него уже Лексус? И он не попал в автокатастрофу, он её создал. Спровоцировал своим безобразным поведением на дороге, пренебрегая правила ПДД. Как же студент такого факультета мог так себя вести?
Справедливость10
В основном мажоры попадают в такие аварии .....потому, что берегов не видят, все такие крутые за папины деньги. Конечно его отмажут, папа все отдаст.....просто людей погибших уже не вернуть!
Гость10
Оштрафуют родителей сомончиков на 300, лишат водительских прав водителя и максимум дадут 1-2 условно за погибших для отвода глаз. А так во всем виновато плохое качество сборки Лексуса. Не первый раз такое