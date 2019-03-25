Столичная милиция возбудила уголовное дело в отношении Кабира Кабирова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст.212 УК РТ) – эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ночью 23 марта 19-летний Кабир Кабиров, сын владельца душанбинского рынка «Султони Кабир» Аваза Кабирова находясь за рулем автомашины «Лексус-450», следовал по проспекту Рудаки в центре столицы, попал в автокатастрофу, которая унесла жизни двух пассажиров - 19-летнего Саидджафара Саидова и Некзода Сахобиддинзода, сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Водитель превысил допустимую скорость передвижения, его автомашина сначала врезалась в бетонное ограждение у дороги около здания таджикского парламента, а затем в столб.

Сам Кабиров и третий пассажир – Саидвали Убайдуллоев с различными травмами были госпитализированы в больницу «Истиклол».

19-летний Кабир Кабиров – студент I курса факультета международных отношений Таджикского национального университета.