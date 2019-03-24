Гимн Наврузу несколько дней самобытно и звонко звучал на просторах Республики Таджикистан. Масштабные красочные праздничные мероприятия, включая фантастический фейерверк под звездным небом, прошли в Душанбе, оставив глубокое впечатление у таджикистанцев и многочисленных гостей столицы из разных уголков планеты - от США и Европы до России и Китая.
Под знаменем пробуждающейся Весны и обновления, Душанбе смог объединить представителей разных народов, культур и религий, выступив истинным хранителем лучших традиций вечно молодого праздника Навруз, который с некоторых пор отмечается во всем мире. Велика в этом роль Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.
На земле нет изолированной культуры или цивилизации, существовавшей или существующей вне духовного поля других культур и цивилизаций. Во все времена в сложной, а порою драматической истории человеческой цивилизации, источником духовной энергии развития неизменно служил диалог культур. Роль своеобразного моста в этом непрекращающемся диалоге играли и играют истинно народные праздники, которые на протяжении веков выступают в качестве объединительной силы, являются источником вдохновения. Особое место среди них занимает Навруз.
Главной его характеристикой, на мой взгляд, является неисчерпаемость. Каждый раз, когда Навруз оказывался в неблагоприятных социокультурных условиях, он возрождался, словно волшебная птица Феникс. Решающую роль в этом играло и играет бережное отношение к Наврузу со стороны свято почитающих его народов, проживающих на широком пространстве от Ближнего Востока, Балкан и Кавказа до Центральной и Южной Азии, России и Китая.
За свою многовековую историю Навруз превратился в величественный праздник культурного многообразия, источник вдохновения и притягательной силы. В нем заложена и воплощена уникальная способность наводить мосты дружбы между людьми, совместно закладывать фундамент для более мирной и устойчивой жизни на планете. Можно также утверждать, что на определенном этапе истории мировой культуры Навруз стал воплощать в себе универсальные ценности, которые разделяет все человечество - это стремление к гармонии и толерантность, взаимоуважение и взаимопонимание, проявление доброй воли и решение сложных вопросов через диалог.
В наше время, когда мир стремительно меняется, а вызовы и угрозы неуклонно нарастают, потребность в умении жить в мире и гармонии как никогда актуальна. Навруз - как подлинно народный праздник - несёт в себе мощный призыв к обеспечению мира и согласия между представителями разных культур на основе взаимного уважения и понимания друг друга. Полагаю, что в ЮНЕСКО исходили в том числе из этих особенностей праздника, когда десять лет тому назад включили Навруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Призыв к миру и культуре диалога, совместному построению безопасного, мирного и справедливого глобального общества лежит в самой основе праздника Навруз. Не случайно, что вслед за решением ЮНЕСКО, по инициативе Республики Таджикистан и ряда других государств, 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла специальную резолюцию о праздновании Международного дня Навруз. Считаю важным привлечь внимание к трём особенностям этого решения.
Во-первых, решение было принято в рамках пункта повестки дня, который называется «Культура мира». Тем самым подчёркивалось, что принимаемое решение является своеобразным призывом ко всему человечеству, опираясь на богатую историю и обряды Навруза, жить в гармонии с миром природы, беречь хрупкий мир на планете и крепить добрую волю. В эпоху глобальных перемен и неопределенности такой подход к Наврузу имеет особо важное значение: этот праздник - лучшее доказательство непреходящей ценности единства в многообразии и напоминание того, что у человечества одна общая судьба.
Во-вторых, важно отметить что Генеральная Ассамблея приняла своё решение на основе консенсуса, то есть при единстве и согласии всех без исключения государств-членов ООН . По сути, это можно назвать проявлением глубокого уважения со стороны сообщества наций к празднику, который не одно тысячелетие свято почитают многочисленные народы, проживающие на разных континентах земного шара.
В-третьих, решение осознанно было принято на пороге Весны, когда люди каждый день наслаждаются первозданной красотой раскрывающейся природы, размышляют о ее силе и уязвимости. Тем самым, Генеральная Ассамблея ООН стремилась подчеркнуть, что Навруз не только объединяет человечество в любви к нашей общей голубой планете, но и призывает людей жить в гармонии с природой, с еще большим усердием заботиться об охране и сохранении окружающей среды.
Своим решением о Международном дне Навруз Генеральная Ассамблея ООН внесла значимый вклад в повышение уровня информированности о празднике, изучение истории его происхождения и традиций, в распространение знаний о богатейшем наследии Навруза в международном сообществе. Сегодня можно со всей уверенностью утверждать, что за истёкший период праздник Навруз вышел далеко за пределы своего ареала.
В наши дни уже сотни миллионов людей по всему миру в дни весеннего равноденствия отмечают этот праздник. В Нью-йорке и Пекине, Брюсселе и Москве, во многих столицах, городах и посёлках мира широко, радостно и весело встречают этот весенний праздник. Это подчёркивает, что для Навруза не существует национальных границ, он объединяет всех людей и различные общества узами доброй воли. Их привлекают богатые традиции Навруза, отличающиеся вдохновляющим разнообразием, олицетворяющими собой воплощение широкого спектра человеческого опыта, неповторимую мозаику культурных проявлений и символов.
Важно, что разные грани праздника Навруз несут с собой одну и ту же идею — идею человеческой общности. Это подтверждает важность и актуальность сохранения и приумножения в современном мире проверенных веками традиций Навруза, в которых заложены послания надежды и обновления. Десятилетие принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о провозглашении Международного дня Навруз, которое будет отмечаться в 2020 году, хороший повод для того, чтобы вновь обратиться к заложенным в этом празднике ценностям, которые проникнуты духом возрождения.
21 марта 2019 года, в день весеннего равноденствия, как и много тысяч лет подряд, солнце точно в срок пересекло экватор и, покинув северное полушарие, возвестило о приходе весны. Навруз вступил в свои права. Неиссякаемый дух Навруза вошёл в каждый дом с посланием радости, счастья и миролюбия.
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