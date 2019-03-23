В столичном «Наврузгохе» 22 марта состоялось торжество, посвящённое Международному празднику Навруз, в котором приняли участие Эмомали Рахмон и Рустам Эмомали.
Президент подзравил всех участников с Наврузом:
"Наш преклоняющийся перед культурой народ получил в наследство этот праздник от предков и широко воплотил его в традициях и обычаях, народных ремеслах, в литературе и устном творчестве. С надеждой на то, что нынешний Навруз станет добрым вестником новых достижений и начинаний для наших дорогих соотечественников, ещё раз от всей души поздравляю славный народ Таджикистана, жителей столицы и вас, уважаемые присутствующие с наступлением Международного праздника Навруз, и желаю каждому из вас здоровья, преуспевания, счастья и наврузовского изобилия".
После выступления президента была показана театрализованная программа, которая отразила обряды, присущие Наврузу, по завершении которой был дан пятиминутный фейерверк. Он был великолепным, пишут пользователи соцсетей.
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