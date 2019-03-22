20 марта в египетской столице состоялся официальный праздничный прием по случаю праздника Навруз, который организовало посольство Таджикистана Египте.
В торжественном мероприятии приняли участие официальные лица, деятели культуры и искусства, представители средств массовой информации и деловых кругов страны, а также послы иностранных государств и таджикские граждане, проживающие в Египте.
Посол Таджикистана в Каире Хусрав Нозири рассказал присутствующим об истоках, значении и высоких идеалах этого древнего весеннего праздника.
Зал, в котором проходило торжество, был украшен известными символами и атрибутами Навруза, в частности большим красочным дастарханом «Хафт син».
Кроме того, гостям праздничного мероприятия была преподнесена в подарок иллюстрированная брошюра, посвященная Наврузу, которая содержала статью известного таджикского ученого Акбара Турсуна под названием «Культура Навруза и идеалы ООН» на английском языке.
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