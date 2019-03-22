Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор со вступившим в должность президента Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

«Эмомали Рахмон сердечно поздравил Токаева и пожелал ему на этом ответственном государственном посту плодотворной деятельности во благо дальнейшего процветания и прогресса дружественного Казахстана», - сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Таджикистана отметил динамику успешного развития таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства во всех областях и выразил уверенность, что стороны последующими общими усилиями поднимут многоплановое таджикско-казахстанское сотрудничество на новый уровень.

Президенты также поздравили друг другу с наступлением Навруза.

Напомним, 20 марта Эмомали Рахмон направил телеграмму Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил его со вступлением в должность президента Республики Казахстан.

В ней также было отмечено, что в Таджикистане Токаева знают и уважают, как опытного государственного деятеля и сторонника последовательного развития отношений дружбы и многогранного сотрудничества между странами.

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