Старшина милиции, ударивший женщину на улице в Душанбе, уволен из органов внутренних дел, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.
Видео, где мужчина в милицейской форме спорит о чем-то с женщиной на одной из улиц города Душанбе, а потом бьет ее, 21 марта появилось в социальных сетях и вызвало бурю возмущения.
На записи видно, как милиционер бьет женщину. Когда двое прохожих делают ему замечание и отвлекают его внимание, женщина бьет его по голове. Потом уже в кадре видно, что женщина лежит, а милиционер закручивает ей руки за спину.
По данным МВД, попавшим на видео милиционером оказался инспектор дорожно-патрульной службы МВД страны, старшина милиции Сафарбек Махмасаидзода.
Отмечается, что Сафарбек Махмасаидзода пытался пресечь правонарушение, которое совершила жительница района Рудаки Мадина Шамсова (1986 г.р.).
"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушила общественный порядок, и при попытке пресечения данного правонарушения сотрудник милиции допустил грубость в отношении Шамсовой, тем самым нарушив соответствующие приказы МВД", - говорится в сообщении пресс-службы.
В связи с этим, приказом министра внутренних дел, старшина милиции Сафарбек Махмасаидзода уволен из органов внутренних дел, а руководство спецподразделения «Вохиди махсус» МВД республики, в котором служил уволенный, за недостаточную воспитательную работу среди личного состава привлечено к дисциплинарной ответственности.
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