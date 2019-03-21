Эмомали Рахмон направил 20 марта телеграмму действующему Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил его со вступлением в должность Президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента РТ.
"В Таджикистане Вас знают и уважают, как опытного государственного деятеля и сторонника последовательного развития отношений дружбы и многогранного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Эмомали Рахмон в телеграмме.
Он выразил уверенность в том, что "совместными усилиями мы и впредь будем эффективно наращивать весь комплекс межгосударственных таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства во благо наших дружественных народов".
Президент Таджикистана пожелал новому президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и плодотворной деятельности на этом высшем государственном посту.
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