Эмомали Рахмон направил 20 марта телеграмму действующему Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил его со вступлением в должность Президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба президента РТ.

"В Таджикистане Вас знают и уважают, как опытного государственного деятеля и сторонника последовательного развития отношений дружбы и многогранного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Эмомали Рахмон в телеграмме.

Он выразил уверенность в том, что "совместными усилиями мы и впредь будем эффективно наращивать весь комплекс межгосударственных таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства во благо наших дружественных народов".

Президент Таджикистана пожелал новому президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и плодотворной деятельности на этом высшем государственном посту.

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