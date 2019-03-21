Президент Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали сегодня приняли участие в «Карнавале Навруза», который был впервые проведен в таджикской столице.
Эмомали Рахмон перед началом торжественной культурной программы выступил с речью и поздравил всех участников и народ Таджикистана с Международным праздником Навруз, сообщает пресс-служба главы государства.
"Согласно историческим данным, в один из дней празднования Навруза наши предки организовывали грандиозное мероприятие под названием «Карнавал Навруза», радовались и ликовали, чтобы весь год всё цвело, в каждом доме царили счастье и благоденствие. Почитание и следование мудрым наставлениям, исходящим из традиций Навруза, свидетельствуют об одном из его важных аспектов, а именно о том, что Навруз по своей сути и содержанию является народным праздником, и то, что он утверждает щедроту сердец, добрые мысли, гуманизм и созидание. Другими словами, в день празднования несметное число людей пешим ходом или верхом устраивали гуляния по городам, разносили добрую весть о наступлении Навруз", - отметил в своей речи президент.
«Карнавал Навруза», проходящий сегодня в Душанбе, олицетворяет собой лучшие традиции Навруза, соответствующие духу периода независимости в Таджикистане, и доставляет народу много новых радостей, основу которых составляют мир, стабильность и национальное единство", - подчеркнул Эмомали Рахмон.
Первый карнавал
«Карнавал Навруза» в целом состоял из 13 различных культурно-развлекательных разделов, в нем в целом приняли участие свыше 24 тысяч человек, которые продемонстрировали все традиции праздника древнего таджикского народа.
Первый раздел «Карнавала Навруза» начался со «Вступления», когда участники вышли на площадь с грандиозными конструкциями «Живые ворота» и символом «Огонь».
Другим разделом праздничной программы был «Трон Джамшеда», который символизировал древнюю историю Навруза.
Другие традиционные символы Навруза такие, как «Вестники Навруза» — журавли, ласточки и бабочки, которые приносят добрую весть о наступлении весны, были включены в программу «Карнавала Навруза» и привлекли всеобщий интерес.
В разделе «Наступление весны» наперсницы «Весны» исполнили танец феи и этим придали празднику особое величие.
Раздел «Церемония раздачи цветов» отображал добрые традиции Навруза — в древности дети и подростки, раздавая цветы, сообщали всем радостную весть о наступлении весны.
Исторические летописи свидетельствуют, что суманак является одним из блюд, которые имеют прямое отношение в Наврузу. Разделы «Церемония приготовления суманака» и «Семь блюд Навруза» были посвящены возрождению национальных блюд, народных традиций и обрядов.
«Церемония пахоты» и посадка саженцев, которые олицетворяют традиции предков, были представлены в художественном изложении. Участники раздела «Ашагулон» вступили на площадь вокруг огромного таблака (барабана), были показаны «Сайри об» – вокруг огромного символа «Анахиты», «Варзиши шодиёна» («Спорт в радость»), «Мать – символ вечности» — с большим макетом «Мать с колыбелью» и танцевальным антуражем. Следует отметить, что каждый раздел знакомил зрителей с историей, традициями и обрядами Навруза.
Важную часть карнавала составляли народные ремёсла, такие как национальная одежда и изысканные таджикские блюда. В разделе народных ремёсел приняли участие четыре района Душанбе, 32 украшенных автомобиля, жители в национальных одеждах.
Деятели искусств и мастера самодеятельности в этом разделе продемонстрировали национальную одежду и народные блюда, представляя достойным образом культуру таджикского народа.
В разделе «Наврузовское ликование» 2500 участников песнями и танцами продемонстрировали свадебные церемонии регионов страны, что также является частью культуры таджикского народа.
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